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【意外と知らない】市販の点鼻薬で鼻づまりが悪化？医師が教える花粉症の正しい乗り切り方

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ひかつ先生が「【劇的改善】花粉症、市販薬だけでは今年は乗り切れないかもしれません。」を公開した。動画では、医師の視点から花粉症の辛い症状を乗り切るための正しい薬の選び方と、効果的な対処法について解説している。



ひかつ先生は、花粉症の症状を抑えるにはアレグラなどの飲み薬（抗ヒスタミン薬）と点鼻スプレーの併用が最も効果的だと語る。抗ヒスタミン薬は全体のアレルギー反応を抑える役割を果たすが、鼻づまりには効果が弱い。鼻づまりはアレルギー反応による炎症で血管が拡張し、粘膜がむくむことで引き起こされる。そのため、鼻づまりに一番効くのは「点鼻ステロイド」だという。



一方で、多くの人が薬局で購入する市販の点鼻スプレーには注意が必要だと警鐘を鳴らす。市販薬の多くは血管収縮作用があり、「一時的に鼻の通りは良くなるが、後からリバウンドしてもっとむくむ」と指摘。即効性はあるものの、反動で鼻づまりが悪化する危険性があるという。



そのため、医師の診察を受けて処方される点鼻ステロイド薬の使用を強く推奨した。ステロイドと聞くと副作用を心配する人もいるが、「用法容量さえ守っていれば何も副作用は基本的に起こらない」と安全性を強調している。さらに、点鼻ステロイドは一時しのぎではなく、1ヶ月から2ヶ月と期間を決めて毎日使用し、炎症そのものを抑え込むことが重要だと説明した。



また、点鼻薬に抵抗がある人には「鼻うがい」を提案。「物理的に洗い流すから一応症状が軽くなる」とし、点鼻ステロイドを使用する前に鼻うがいで鼻の中の刺激物を取り除くと、より効果的であると語った。



花粉症対策における正しい薬の知識と、自身の症状に合わせて医療機関を受診し適切な処方薬を使うことの重要性が理解できる内容となっている。