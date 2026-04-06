6日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数963、値下がり銘柄数423と、値上がりが優勢だった。



個別ではケイティケイ<3035>が一時ストップ高と値を飛ばした。Ｂ－Ｒ サーティワンアイスクリーム<2268>、アルバイトタイムス<2341>、ベクターホールディングス<2656>、カネ美食品<2669>、日本マクドナルドホールディングス<2702>など43銘柄は年初来高値を更新。ＡＳＡＨＩ ＥＩＴＯホールディングス<5341>、巴川コーポレーション<3878>、ＡＩメカテック<6227>、竹田ｉＰホールディングス<7875>、ダイトーケミックス<4366>は値上がり率上位に買われた。



一方、サンヨーホームズ<1420>、北野建設<1866>、クックパッド<2193>、サイネックス<2376>、ヴィレッジヴァンガードコーポレーション<2769>など30銘柄が年初来安値を更新。片倉コープアグリ<4031>、ＴＨＥグローバル社<3271>、エスクロー・エージェント・ジャパン<6093>、バナーズ<3011>、ＡＩフュージョンキャピタルグループ<254A>は値下がり率上位に売られた。



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