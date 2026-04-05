【プリンセッション・オーケストラ】オルケリア１st LIVE「PRINCESS RESONANCE」開催決定！
キングレコード、アリア・エンターテインメント、タカラトミーによるオリジナルTV アニメ『プリンセッション・オーケストラ』。オルケリア5⼈が揃った初の単独ライブ、オルケリア１st LIVE「PRINCESS RESONANCE」の開催が決定した。
＞＞＞イベントのロゴや告知ビジュアルをチェック！（写真4点）
TVアニメ『プリンセッション・オーケストラ』は、これまで音楽とアニメを掛け合わせた様々な作品に携わって来たキングレコードとアリア・エンターテインメント、そして多くのアニメ作品に登場するアイテムを商品化してきたタカラトミーが参画し、UNISON（アリア・エンターテインメントのオリジナルコンテンツ制作ブランド）×キングレコードが原作を手掛ける。
3⽉29⽇に最終回を迎え、アリスピアが迎えた結末への感動の声や最終回を惜しむ声など、早くもプリオケロスとなってしまったファンが続出。そんななか、本日4⽉5⽇（⽇）に開催されたTVアニメ『プリンセッション・オーケストラ』SPECIAL TALK SESSION にて、オルケリア 1st LIVE「PRINCESSRESONANCE」の開催決定ほか、最新情報が公開された。
このたび、2026年8⽉30⽇（⽇）に、TVアニメ『プリンセッション・オーケストラ』初の単独ライブ、オルケリア 1st LIVE「PRINCESS RESONANCE」が、J：COMホール⼋王⼦にて開催される。
また、クリエイタートークショーVol.2 の開催も決定。⼤沼⼼監督、関根侑佑助監督、⾳楽プロデューサーの菊⽥⼤介（Elemants Garden）、プロデューサーの諏訪豊（キングレコード）の4名が登壇する。メインスタッフによる裏話や制作秘話など、ここでしか聞けない話が盛り沢⼭。全話の放送を終えた今だからこそ話せる、『プリオケ』をより深く楽しんでいただくためのトークイベントだ。
そして、本作のキャラクター原案をつとめた島崎麻里による描き下ろしイラストを使用したオンラインくじの発売が決定。プリンセス＆バンド・スナッチとナビーユの美麗イラストグッズをお楽しみに。
さらに、本作のキャラクターデザインをつとめた秋山由樹子による最終話エンドカードを使用したキャラファイングラフの完全受注販売がスタートした。1年間の放送終了を記念して描き下ろされた特別イラストが、高品位美術印刷技術『キャラファイン印刷』を用いた額装で飾れるプレミアムグッズとして登場。また額装にはシリアルナンバー入りのプレートをつけてのお届けとなる。
（C）Project PRINCESS-SESSION
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TVアニメ『プリンセッション・オーケストラ』は、これまで音楽とアニメを掛け合わせた様々な作品に携わって来たキングレコードとアリア・エンターテインメント、そして多くのアニメ作品に登場するアイテムを商品化してきたタカラトミーが参画し、UNISON（アリア・エンターテインメントのオリジナルコンテンツ制作ブランド）×キングレコードが原作を手掛ける。
このたび、2026年8⽉30⽇（⽇）に、TVアニメ『プリンセッション・オーケストラ』初の単独ライブ、オルケリア 1st LIVE「PRINCESS RESONANCE」が、J：COMホール⼋王⼦にて開催される。
また、クリエイタートークショーVol.2 の開催も決定。⼤沼⼼監督、関根侑佑助監督、⾳楽プロデューサーの菊⽥⼤介（Elemants Garden）、プロデューサーの諏訪豊（キングレコード）の4名が登壇する。メインスタッフによる裏話や制作秘話など、ここでしか聞けない話が盛り沢⼭。全話の放送を終えた今だからこそ話せる、『プリオケ』をより深く楽しんでいただくためのトークイベントだ。
そして、本作のキャラクター原案をつとめた島崎麻里による描き下ろしイラストを使用したオンラインくじの発売が決定。プリンセス＆バンド・スナッチとナビーユの美麗イラストグッズをお楽しみに。
さらに、本作のキャラクターデザインをつとめた秋山由樹子による最終話エンドカードを使用したキャラファイングラフの完全受注販売がスタートした。1年間の放送終了を記念して描き下ろされた特別イラストが、高品位美術印刷技術『キャラファイン印刷』を用いた額装で飾れるプレミアムグッズとして登場。また額装にはシリアルナンバー入りのプレートをつけてのお届けとなる。
（C）Project PRINCESS-SESSION
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