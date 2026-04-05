3姉妹YouTuberろこまこあこ、色鮮やかな浴衣姿 腕組み仲良しランウェイ【関コレ2026S/S】
【モデルプレス＝2026/04/05】YouTuberのろこまこあこ（あこ、まこ、ろこ）が5日、京セラドーム大阪で開催のファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」（以下、関コレ）に出演した。
【写真】3姉妹YouTuber、浴衣姿で密着
あこはイエロー、まこはレッド、ろこはブルーの花があしらわれた色鮮やかな浴衣姿で登場。腕を組んで闊歩し、トップではまこを囲んで仲良くポーズを決めた。
3姉妹で活動するろこまこあこは、ドッキリ、24時間生活、大食い、寸劇やあるある、踊ってみたなどのYouTubeを公開し、ティーンを中心に人気を博す。
「関コレ」は2011年に誕生し、京セラドーム大阪で年に2回開催しているファッションとエンターテインメントのイベント。30回目の開催となる今回は、大友花恋・渡辺美優紀らモデル、しなこ・ヘラヘラ三銃士らクリエイターが集結するほか、小林幸子・YUMEKIらも登場する。さらにKISS OF LIFE・CLASS SEVEN・Novelbright・山本彩らがライブパフォーマンスも展開。MCは朝日奈央、ぺこぱが務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】3姉妹YouTuber、浴衣姿で密着
◆ろこまこあこ、浴衣姿で腕組み
あこはイエロー、まこはレッド、ろこはブルーの花があしらわれた色鮮やかな浴衣姿で登場。腕を組んで闊歩し、トップではまこを囲んで仲良くポーズを決めた。
◆2011年誕生「関コレ」30回目の開催
「関コレ」は2011年に誕生し、京セラドーム大阪で年に2回開催しているファッションとエンターテインメントのイベント。30回目の開催となる今回は、大友花恋・渡辺美優紀らモデル、しなこ・ヘラヘラ三銃士らクリエイターが集結するほか、小林幸子・YUMEKIらも登場する。さらにKISS OF LIFE・CLASS SEVEN・Novelbright・山本彩らがライブパフォーマンスも展開。MCは朝日奈央、ぺこぱが務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】