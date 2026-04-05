東大院生パクくんが指摘する韓国の「3つの闇」 梨泰院事故に見る″スピード主義″の代償
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東大院生YouTuberのパクくんが自身のYouTubeチャンネルで「スピード主義の光と闇」と題した動画を公開。韓国社会を象徴する「パリパリ（早く早く）文化」がもたらした急激な経済成長の功績と、その裏に潜む社会問題について、自身の経験を交えて解説した。
動画でパクくんは、朝鮮戦争後の焼け野原からGDPを急成長させた原動力として「国民運動のようなスピード感」を挙げた。この「復興エンジン」に加え、流行を即座に取り入れ改善する「企業競争力」、努力次第で人生を変えられる「逆転のチャンス」が韓国社会の光だと語る。
一方で、その速さを優先するあまり「安全基盤」が疎かになり、三豊百貨店崩壊や梨泰院雑踏事故のような悲劇を生んだ背景を「致命的なミス」として指摘。自身の研究室での経験にも触れ、手順を省いて実験に失敗した過去から「急がば回れ」の重要性を痛感したと振り返った。また、流行り廃りの激しい経済の不安定さや、受験・就職自体がゴールとなり「何のために生きるか」を見失う「手段の目的化」についても言及。幼少期からの激しい競争の中で、自身の目的を考える時間がなかった苦悩を吐露した。
最後にパクくんは、日本での生活を通じて「ゆっくり生きる人たちの美しさ」に気づいたと語る。「韓国のスピード意識を持ちつつ、日本の丁寧さや堅実さを忘れないでいたい」と述べ、双方の文化の長所を尊重する姿勢を示して動画を締めくくった。
動画でパクくんは、朝鮮戦争後の焼け野原からGDPを急成長させた原動力として「国民運動のようなスピード感」を挙げた。この「復興エンジン」に加え、流行を即座に取り入れ改善する「企業競争力」、努力次第で人生を変えられる「逆転のチャンス」が韓国社会の光だと語る。
一方で、その速さを優先するあまり「安全基盤」が疎かになり、三豊百貨店崩壊や梨泰院雑踏事故のような悲劇を生んだ背景を「致命的なミス」として指摘。自身の研究室での経験にも触れ、手順を省いて実験に失敗した過去から「急がば回れ」の重要性を痛感したと振り返った。また、流行り廃りの激しい経済の不安定さや、受験・就職自体がゴールとなり「何のために生きるか」を見失う「手段の目的化」についても言及。幼少期からの激しい競争の中で、自身の目的を考える時間がなかった苦悩を吐露した。
最後にパクくんは、日本での生活を通じて「ゆっくり生きる人たちの美しさ」に気づいたと語る。「韓国のスピード意識を持ちつつ、日本の丁寧さや堅実さを忘れないでいたい」と述べ、双方の文化の長所を尊重する姿勢を示して動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
【パクくん、博士（工学）】28歳。韓国歴19年、日本歴9年、渡航国数31カ国。韓国ソウル生まれ。韓国一の受験激戦地テチドンで勉学。韓国の高校を卒業後、日韓政府の国費留学生として来日。九州大学の学部を卒業、東大院の修士課程を修了。2026年3月に東大院の博士課程を修了。専門は分析化学。日韓英のトリリンガル。