自転車で歩道を走行したり、友人や家族とつい会話をしながら並走した経験はないでしょうか。これまで自動車やバイクに導入されていた「青切符（交通反則告知書）」制度が、2026年4月1日から自転車にも導入されます。16歳以上の人を対象に、自転車での歩道走行、並走運転すると違反行為として青切符が切られ、反則金が科される見込みです。そこで、芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に、青切符について解説してもらいました。

【えっ！】つい、やってる！ “罰金”1.2万円も！ 自転車「青切符」違反になる行為がコレです！

自転車の逆走も違反対象

Q．自転車の「青切符」とは、どのような制度なのでしょうか。また、「赤切符」との違いについても教えてください。

牧野さん「4月から導入される自転車の青切符制度は、16歳以上対象で、信号無視や一時不停止などの比較的軽微な113種類以上の違反に対して、自動車と同程度の反則金を納付させることで前科を付けずに処理する制度です。

それに対して、赤切符は、酒酔い運転・酒気帯び運転、妨害運転（あおり運転）などの危険事故や『ながらスマホで事故』といった重大違反に適用され、刑事手続きとなり前科がつくことがあります。

自転車の青切符制度が導入されることになった目的は、自転車の交通ルール遵守意識の向上と、特に歩行者との事故の抑制といわれています。これまで『指導警告』が多かった軽微な違反についても、青切符の導入により反則金という金銭的負担が生じるようになり、自転車は『車の仲間』としてより厳しい取り締まりが行われます」

Q．では、自転車で歩道を走行したり、並走運転した場合、どのような違反になるのでしょうか。

牧野さん「歩道通行や並走運転などの16歳以上の違反行為に対して具体的には以下の反則金が科される予定です。なお、16歳未満の違反については、これまで通り指導や警告が行われます」

（1）自転車の歩道通行（通行区分違反）＝6000円

※車道脇の自転車レーンがないなどの理由で歩道を通行するケースを含む

（2）並走運転（並進通行違反）＝3000円

（3）自転車の逆走（右側通行）＝6000円

（4）二人乗り＝3000円

Q．自動車の免許を所有している人は、点数に影響があるのでしょうか。

牧野さん「自転車の青切符制度では、自動車のような『累積点数』制度は導入されませんが、一定の危険な違反を3年以内に2回繰り返すと、有料の『自転車運転者講習』の受講が命じられます。講習費用は6000円〜1万円程度で、受講しない場合には、5万円以下の罰金が課される可能性があります」

Q．もし、違反をしてしまい、青切符を渡されてしまった人は、どうすればいいのでしょうか。

牧野さん「青切符の反則金は、警察官から渡された納付書を使い、銀行や簡易郵便局を含む郵便局（ゆうちょ銀行）の窓口で、告知の翌日から7日以内に納付する（分納は不可）ことになります。コンビニやATMでの支払いはできません。期限を過ぎると、『交通反則通告センター』で本通告を受ける必要が生じ、郵送代がかかる場合もあります。

7日以内に納付しなかった場合には、『交通反則通告センター』に出頭し、通告書と新たな納付書の交付を受けます（郵送料が必要）。その数カ月後、通告書と納付書が郵送され、新たな通告日を含めて11日以内に納付する必要があります。反則金を納付しないと、青切符から赤切符へ変更されて刑事手続きに移行し、検察庁への送致、裁判所での審判を経て、罰金や前科がつく可能性があります」

自転車での歩道の通行や、家族・友人と並走というのは、ついついやってしまいがち。ですが、歩行者をケガさせてしまう可能性もあります。気を引き締めて、安全運転を心掛けましょう。