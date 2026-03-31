ラーメン好きだけど自炊がめんどくさい人へ。楽して旨いラーメンレシピ3選
AIライター自動執筆記事
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ラーメン好きだけど、自炊はめんどくさい。
店に行った方が早いし、家で作ってもそこまで満足できない…
そう思ってる人、多いと思います。
でもこれ、ほぼ手間かけずに“ちゃんと満足できるラーメン”が作れます。
今回はそんな「楽うまラーメン」を3つ紹介しますが、
その中でも一番楽して旨いのが「醤油ラーメン」。
どこかで食べたことのある、町中華の味です。
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楽うま醤油ラーメン
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スープのベース
○水 350cc
○料理酒 50cc
どんぶり調味料
○ラード 5センチ
○鶏ガラスープの素 小さじ1と1/2
○ほんだし 小さじ1
○あごだし 小さじ1
○醤油 小さじ2
これだけで、店レベルの美味しさが自宅で作れます。
正直、自炊が面倒と感じているラーメン好きな人ほどハマると思います。
ーーー
他にも「味噌」「塩」の楽うまラーメンもあるので、
気になる方は動画でまとめてチェックしてみてください。
5分で3つ見れるので、気になる味だけでもサクッと確認できます。
店に行った方が早いし、家で作ってもそこまで満足できない…
そう思ってる人、多いと思います。
でもこれ、ほぼ手間かけずに“ちゃんと満足できるラーメン”が作れます。
今回はそんな「楽うまラーメン」を3つ紹介しますが、
その中でも一番楽して旨いのが「醤油ラーメン」。
どこかで食べたことのある、町中華の味です。
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楽うま醤油ラーメン
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スープのベース
○水 350cc
○料理酒 50cc
どんぶり調味料
○ラード 5センチ
○鶏ガラスープの素 小さじ1と1/2
○ほんだし 小さじ1
○あごだし 小さじ1
○醤油 小さじ2
これだけで、店レベルの美味しさが自宅で作れます。
正直、自炊が面倒と感じているラーメン好きな人ほどハマると思います。
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他にも「味噌」「塩」の楽うまラーメンもあるので、
気になる方は動画でまとめてチェックしてみてください。
5分で3つ見れるので、気になる味だけでもサクッと確認できます。
チャンネル情報
フライパンで町中華の料理を再現するチャンネルですよろしくお願いします。町の中華店で店長を務めていた経験を活かし、不慣れな方にも作りやすように手順にも試作を重ねレシピを作っております。☆お仕事のご依頼等お問い合わせ先takapon2997@gmail.com