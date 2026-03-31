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ラーメン好きだけど、自炊はめんどくさい。



店に行った方が早いし、家で作ってもそこまで満足できない…

そう思ってる人、多いと思います。



でもこれ、ほぼ手間かけずに“ちゃんと満足できるラーメン”が作れます。



今回はそんな「楽うまラーメン」を3つ紹介しますが、

その中でも一番楽して旨いのが「醤油ラーメン」。



どこかで食べたことのある、町中華の味です。



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楽うま醤油ラーメン

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スープのベース

○水 350cc

○料理酒 50cc



どんぶり調味料

○ラード 5センチ

○鶏ガラスープの素 小さじ1と1/2

○ほんだし 小さじ1

○あごだし 小さじ1

○醤油 小さじ2



これだけで、店レベルの美味しさが自宅で作れます。



正直、自炊が面倒と感じているラーメン好きな人ほどハマると思います。



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他にも「味噌」「塩」の楽うまラーメンもあるので、

気になる方は動画でまとめてチェックしてみてください。



5分で3つ見れるので、気になる味だけでもサクッと確認できます。