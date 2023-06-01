鈴木えみ、マック新CMでケツメイシ名曲「さくら」MVを再現 21年の時を経て母親役に
【モデルプレス＝2026/03/31】マクドナルドでは4月8日から期間限定で、人気メニュー「ベーコンポテトパイ」を販売。商品の販売に合わせて、モデルの鈴木えみとアーティストのケツメイシを起用し、代表曲『さくら』のミュージックビデオをモチーフにした新TVCM「あの頃のままで」篇が4月7日より放映される。
【写真】鈴木えみ、美デコルテ披露の衣装姿
1990年に初登場し35年以上経った今も発売するたびに好評を得ているマクドナルドの春の定番商品「ベーコンポテトパイ」は、ひと口食べれば、サクサクのパイ生地から溢れ出す、ホクホクのポテトにスモーキーなベーコン、オニオンなどの具材に、ミルクを使用したとろ〜りクリーミーなフィリングが絶妙なハーモニーの一品。ほっと一息つきたい時、少し時間が空いた時、小腹がすいた時など、身も心もほっこりとする「ベーコンポテトパイ」を、桜舞い散るお花見シーズンのお供として楽しむことができる。
4月7日から放映する新TVCMでは、モデルの鈴木を初めて起用。さらに、リリースから21年経った今もなお人気の、ケツメイシの名曲『さくら』のミュージックビデオの世界観を再現した、懐かしくも新しいCMとなっている。春の定番ソング『さくら』の歌に載せて、満開の桜の木の下で「ベーコンポテトパイ」をおいしそうに頬張る鈴木、そして桜並木を歩くケツメイシの姿が見どころとなっている。時を超えて愛される『さくら』と、毎年春に帰ってくるベーコンポテトパイ。平成から令和へ、変わらぬ美しさとおいしさが重なり合う、心温まる内容となっている。
2026年の「ベーコンポテトパイ」のCMは、ケツメイシの名曲『さくら』のミュージックビデオをモチーフにした作品。鈴木が当時を連想させる白い衣装を身にまとい、桜を見上げながら「ベーコンポテトパイ」を頬張るシーンから撮影がスタート。撮影現場では当時のミュージックビデオ映像と今回の映像を並べてモニターチェックを行い、顔の角度や髪のなびき方、表情の細かなニュアンスまで徹底的に確認。カメラアングルや風の当たり方も当時を忠実に再現し、鈴木が真剣な眼差しでモニターを見つめながら、完璧な仕上がりを目指す姿が印象的。当時と変わらぬ鈴木の姿に、現場からは「ミュージックビデオの時と変わらない！きれい！」と感嘆の声が上がった。
『さくら』のミュージックビデオから21年経ち、今回は母親役として出演した鈴木。カメラで桜を撮る息子を優しく見守る母親のまなざしを自然に表現。カメラに向かって表情を撮影する難しいシーンだったが、監督から「子どもを見守るような表情でお願いします」というオーダーが出ると、鈴木は一瞬で母親の表情に切り替わり、すぐにOKテイクを獲得。さらに撮影中は、パッケージの「ベーコンポテトパイ」の文字が隠れないよう細やかに気を遣う姿も見せ、そのプロ意識の高さに現場からは「さすがです！」と声が上がった。
息子との触れ合いを描く数々のシーンで、息子役の男の子とともに和気あいあいとした雰囲気で撮影は進んだ。特に印象的だったのは、肩を寄せ合いながら歩くシーン。鈴木と息子役の男の子が自然な笑顔を浮かべながら歩く姿は、まさに実際の親子そのもので、監督は「仲良し！本当の親子みたい！」と絶賛。モニターチェックでも2人が並びながら笑顔で確認する姿が見られ、見ているスタッフ全員が思わず笑顔になる、心温まる撮影現場となった。
今回のCMにはケツメイシのメンバーも特別出演し、『さくら』のミュージックビデオと同じように、桜並木を歩くシーンを撮影。ケツメイシの3人の仲の良さは撮影現場でも健在で、自然とくっついて歩いてしまうほどの親密さを見せた。その様子を見た監督からは「もう少し離れても大丈夫ですよ」と笑顔でオーダーが出る一幕も。長年の友情が感じられる微笑ましい光景に、現場スタッフからも温かい笑い声が漏れていた。ケツメイシさんの絆の深さが伝わってくる、終始和やかな雰囲気の中で撮影は無事終了した。（modelpress編集部）
― マクドナルドの新CMへ初出演いただきました。マクドナルドの思い出やエピソードをお聞かせください。
鈴木：学生の時に放課後にみんなでマクドナルドに集まっていたこともあり、たくさんの思い出があります。ドリンクを飲んで、いろいろ食べたり、おしゃべりしていましたね。当時10代だったので、恋バナなどティーンエージャーらしい話をしていたと思います。
RYO：サラリーマンの時、半年間山奥で研修したんですけど、日曜日だけ唯一下山できまして。その時に、ハンバーガーを30個くらい買って、みんなで群がるようにして食べてました（笑）。毎週交代交代で下山して誰かが買いに行くっていう…恋バナですね。
大蔵：これは絶対恋バナじゃないでしょ（笑）。
RYO：でもそこで嫁と結婚してます、同期なので。
― 奥様と出会われたのはマクドナルドがきっかけと言っても過言ではない？
RYO：そうですね、強引に行くとそうなります（笑）。
大蔵：僕は小学校の学習塾の下がマクドナルドで、塾で勉強したご褒美にみんなでマクドナルドに行ってホットアップルパイや当時販売していたサンデーを食べました。当時擦ったら当たりが出るというカードがあったのですが、それをみんなでやってました。スニーカーが当たるみたいなスクラッチで、小学生時代によく擦ってました。
― 鈴木さんとケツメイシさんといえば『さくら』のミュージックビデオが思い出されます。『さくら』のミュージックビデオ撮影頃の約20年前から変わらないこと、あるいは変わったことを教えてください。
鈴木：『さくら』って21年目になりますかね。たくさんの方にずっと愛されている作品で、毎年桜の季節、春になると思い出していただける、私にとってもすごく大事な作品です。実は1年以上前から企画を送ってくださって、ずっとやり取りをさせてもらっていたんですけど、やっぱり私の作品ではなくて、『さくら』ってケツメイシさんの作品なので、ケツメイシさんが一緒に出てくださるならと。すごいわがままを言って、今日実現できて本当に嬉しいです。今回の撮影は、昔の『さくら』のミュージックビデオを横に並べて、なるべく同じ角度で、髪のなびき方一つまで、スタッフの方たちが本当にこだわりを持って撮影してくださいました。モニターチェックの時に画面を見て気づいたのですが、私は本当に髪型が変わってないなと。ずっとぱっつんロングのまま20年きてしまったので、（前髪の）幅だけ広くなったというところだけ変わった感じです。
RYOJI：髪色がね（変わりましたね）。ナゲットのバーベキューソース色に。
鈴木：たしかに（笑）。そうですね。
RYOJI：僕らも髪型だけは変わってない。共通点ですね。
鈴木：お互いに（笑）。
― 『さくら』のミュージックビデオのように桜が舞い散る景色が印象的なシーンとなっていますが、鈴木さんの桜に関するエピソードがあれば教えてください。
鈴木：私は19歳で『さくら』のミュージックビデオに出させてもらったのですが、そこから実はお花見に行くのが恥ずかしくなっちゃって…シチュエーションの条件が揃い過ぎて、なんか勝手に恥ずかしくて。実はお花見ってちゃんとやったことがないんですよ。
RYOJI：申し訳ないね、人生を狂わせたとか思われちゃうね。
大蔵：お花見させてあげてください。
鈴木：お願いします（笑）。（お花見に）行けばいいんだろうけど、勝手に私が照れているだけです。
― 本CMは4月に放映開始となります。新学期や新生活の時期にちなんで、新しく始めたいことはありますか。
鈴木：新しく始めたいことというか、もう始めたことなんですけど…いま人生で初めて運動をしていて、ウエイトトレーニングを始めました。本当に運動をしてこなかった人生で、ゼロ筋肉なんですけど、最近車移動がどんどん増えてきて歩きすらしなくなっちゃったので（運動を始めました）。いよいよヤバくなってから始めると、体力的にもメンタル的にもしんどそうと思って、今のうちから頑張ってみようかなと。
大蔵：僕もトレーニング大好きなので。筋トレ、マラソンとか。
― 鈴木さんにおすすめするとしたらどんなトレーニングですか。
大蔵：やっぱり、おしりとか下半身をしっかりと鍛えるために、スクワットは是非やった方がいいかなって思います。全身の燃焼があがり、消費カロリーもあがるので、基礎代謝も良くなります。
RYOJI：「ベーコンポテトパイ」持ってね。
― ケツメイシの皆さんは新しく始めたいことは何かありますか？
RYO：子どもの小学校の時とか、誰かの誕生日とかに（マクドナルドで）集まりがあったんですけど、それをまた復活させるかもしれません。孫ができたら。
大蔵：ツアーが4月から始まるのですが、それがキャンプをテーマにしたものなんですね。僕はキャンプにそこまで詳しくないんですけど、RYOJIさんがすごく詳しいので、それに便
乗したいです。最近車もキャンプ仕様にしまして、そこで少しずつ始めていこうかなっていう、（キャンプが）新しく始めたいことの一つですね。
RYOJI：何でも思いついた時に、やることが一番だと思うんですよね。筋トレもそうですし、キャンプもそうだしね。結局その積み重ねが人生になって、こうやってまた20年後に再会できたりすると思うので、まずは第1歩目をね、怖がらずに踏み出すっていうことですかね。
― CMをご覧になるみなさまにメッセージをお願いします。
鈴木＆ケツメイシ：みなさんこんにちは、鈴木えみとケツメイシです。
鈴木：今年も「ベーコンポテトパイ」の季節がやってきました。
ケツメイシ：あの頃から変わらないおいしさの「ベーコンポテトパイ」とともに、どこか懐かしいCMも楽しんでいただけると嬉しいです。
鈴木：春になると戻ってくる「ベーコンポテトパイ」 4月8日から全国のマクドナルドで、ぜひお楽しみください！
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【写真】鈴木えみ、美デコルテ披露の衣装姿
◆マクドナルド「ベーコンポテトパイ」登場
1990年に初登場し35年以上経った今も発売するたびに好評を得ているマクドナルドの春の定番商品「ベーコンポテトパイ」は、ひと口食べれば、サクサクのパイ生地から溢れ出す、ホクホクのポテトにスモーキーなベーコン、オニオンなどの具材に、ミルクを使用したとろ〜りクリーミーなフィリングが絶妙なハーモニーの一品。ほっと一息つきたい時、少し時間が空いた時、小腹がすいた時など、身も心もほっこりとする「ベーコンポテトパイ」を、桜舞い散るお花見シーズンのお供として楽しむことができる。
◆鈴木えみ＆ケツメイシ、新CMに登場
4月7日から放映する新TVCMでは、モデルの鈴木を初めて起用。さらに、リリースから21年経った今もなお人気の、ケツメイシの名曲『さくら』のミュージックビデオの世界観を再現した、懐かしくも新しいCMとなっている。春の定番ソング『さくら』の歌に載せて、満開の桜の木の下で「ベーコンポテトパイ」をおいしそうに頬張る鈴木、そして桜並木を歩くケツメイシの姿が見どころとなっている。時を超えて愛される『さくら』と、毎年春に帰ってくるベーコンポテトパイ。平成から令和へ、変わらぬ美しさとおいしさが重なり合う、心温まる内容となっている。
◆鈴木えみ＆ケツメイシ「さくら」のミュージックビデオの世界観を再現
2026年の「ベーコンポテトパイ」のCMは、ケツメイシの名曲『さくら』のミュージックビデオをモチーフにした作品。鈴木が当時を連想させる白い衣装を身にまとい、桜を見上げながら「ベーコンポテトパイ」を頬張るシーンから撮影がスタート。撮影現場では当時のミュージックビデオ映像と今回の映像を並べてモニターチェックを行い、顔の角度や髪のなびき方、表情の細かなニュアンスまで徹底的に確認。カメラアングルや風の当たり方も当時を忠実に再現し、鈴木が真剣な眼差しでモニターを見つめながら、完璧な仕上がりを目指す姿が印象的。当時と変わらぬ鈴木の姿に、現場からは「ミュージックビデオの時と変わらない！きれい！」と感嘆の声が上がった。
『さくら』のミュージックビデオから21年経ち、今回は母親役として出演した鈴木。カメラで桜を撮る息子を優しく見守る母親のまなざしを自然に表現。カメラに向かって表情を撮影する難しいシーンだったが、監督から「子どもを見守るような表情でお願いします」というオーダーが出ると、鈴木は一瞬で母親の表情に切り替わり、すぐにOKテイクを獲得。さらに撮影中は、パッケージの「ベーコンポテトパイ」の文字が隠れないよう細やかに気を遣う姿も見せ、そのプロ意識の高さに現場からは「さすがです！」と声が上がった。
息子との触れ合いを描く数々のシーンで、息子役の男の子とともに和気あいあいとした雰囲気で撮影は進んだ。特に印象的だったのは、肩を寄せ合いながら歩くシーン。鈴木と息子役の男の子が自然な笑顔を浮かべながら歩く姿は、まさに実際の親子そのもので、監督は「仲良し！本当の親子みたい！」と絶賛。モニターチェックでも2人が並びながら笑顔で確認する姿が見られ、見ているスタッフ全員が思わず笑顔になる、心温まる撮影現場となった。
今回のCMにはケツメイシのメンバーも特別出演し、『さくら』のミュージックビデオと同じように、桜並木を歩くシーンを撮影。ケツメイシの3人の仲の良さは撮影現場でも健在で、自然とくっついて歩いてしまうほどの親密さを見せた。その様子を見た監督からは「もう少し離れても大丈夫ですよ」と笑顔でオーダーが出る一幕も。長年の友情が感じられる微笑ましい光景に、現場スタッフからも温かい笑い声が漏れていた。ケツメイシさんの絆の深さが伝わってくる、終始和やかな雰囲気の中で撮影は無事終了した。（modelpress編集部）
◆鈴木えみ＆ケツメイシインタビュー（※一部抜粋）
― マクドナルドの新CMへ初出演いただきました。マクドナルドの思い出やエピソードをお聞かせください。
鈴木：学生の時に放課後にみんなでマクドナルドに集まっていたこともあり、たくさんの思い出があります。ドリンクを飲んで、いろいろ食べたり、おしゃべりしていましたね。当時10代だったので、恋バナなどティーンエージャーらしい話をしていたと思います。
RYO：サラリーマンの時、半年間山奥で研修したんですけど、日曜日だけ唯一下山できまして。その時に、ハンバーガーを30個くらい買って、みんなで群がるようにして食べてました（笑）。毎週交代交代で下山して誰かが買いに行くっていう…恋バナですね。
大蔵：これは絶対恋バナじゃないでしょ（笑）。
RYO：でもそこで嫁と結婚してます、同期なので。
― 奥様と出会われたのはマクドナルドがきっかけと言っても過言ではない？
RYO：そうですね、強引に行くとそうなります（笑）。
大蔵：僕は小学校の学習塾の下がマクドナルドで、塾で勉強したご褒美にみんなでマクドナルドに行ってホットアップルパイや当時販売していたサンデーを食べました。当時擦ったら当たりが出るというカードがあったのですが、それをみんなでやってました。スニーカーが当たるみたいなスクラッチで、小学生時代によく擦ってました。
― 鈴木さんとケツメイシさんといえば『さくら』のミュージックビデオが思い出されます。『さくら』のミュージックビデオ撮影頃の約20年前から変わらないこと、あるいは変わったことを教えてください。
鈴木：『さくら』って21年目になりますかね。たくさんの方にずっと愛されている作品で、毎年桜の季節、春になると思い出していただける、私にとってもすごく大事な作品です。実は1年以上前から企画を送ってくださって、ずっとやり取りをさせてもらっていたんですけど、やっぱり私の作品ではなくて、『さくら』ってケツメイシさんの作品なので、ケツメイシさんが一緒に出てくださるならと。すごいわがままを言って、今日実現できて本当に嬉しいです。今回の撮影は、昔の『さくら』のミュージックビデオを横に並べて、なるべく同じ角度で、髪のなびき方一つまで、スタッフの方たちが本当にこだわりを持って撮影してくださいました。モニターチェックの時に画面を見て気づいたのですが、私は本当に髪型が変わってないなと。ずっとぱっつんロングのまま20年きてしまったので、（前髪の）幅だけ広くなったというところだけ変わった感じです。
RYOJI：髪色がね（変わりましたね）。ナゲットのバーベキューソース色に。
鈴木：たしかに（笑）。そうですね。
RYOJI：僕らも髪型だけは変わってない。共通点ですね。
鈴木：お互いに（笑）。
― 『さくら』のミュージックビデオのように桜が舞い散る景色が印象的なシーンとなっていますが、鈴木さんの桜に関するエピソードがあれば教えてください。
鈴木：私は19歳で『さくら』のミュージックビデオに出させてもらったのですが、そこから実はお花見に行くのが恥ずかしくなっちゃって…シチュエーションの条件が揃い過ぎて、なんか勝手に恥ずかしくて。実はお花見ってちゃんとやったことがないんですよ。
RYOJI：申し訳ないね、人生を狂わせたとか思われちゃうね。
大蔵：お花見させてあげてください。
鈴木：お願いします（笑）。（お花見に）行けばいいんだろうけど、勝手に私が照れているだけです。
― 本CMは4月に放映開始となります。新学期や新生活の時期にちなんで、新しく始めたいことはありますか。
鈴木：新しく始めたいことというか、もう始めたことなんですけど…いま人生で初めて運動をしていて、ウエイトトレーニングを始めました。本当に運動をしてこなかった人生で、ゼロ筋肉なんですけど、最近車移動がどんどん増えてきて歩きすらしなくなっちゃったので（運動を始めました）。いよいよヤバくなってから始めると、体力的にもメンタル的にもしんどそうと思って、今のうちから頑張ってみようかなと。
大蔵：僕もトレーニング大好きなので。筋トレ、マラソンとか。
― 鈴木さんにおすすめするとしたらどんなトレーニングですか。
大蔵：やっぱり、おしりとか下半身をしっかりと鍛えるために、スクワットは是非やった方がいいかなって思います。全身の燃焼があがり、消費カロリーもあがるので、基礎代謝も良くなります。
RYOJI：「ベーコンポテトパイ」持ってね。
― ケツメイシの皆さんは新しく始めたいことは何かありますか？
RYO：子どもの小学校の時とか、誰かの誕生日とかに（マクドナルドで）集まりがあったんですけど、それをまた復活させるかもしれません。孫ができたら。
大蔵：ツアーが4月から始まるのですが、それがキャンプをテーマにしたものなんですね。僕はキャンプにそこまで詳しくないんですけど、RYOJIさんがすごく詳しいので、それに便
乗したいです。最近車もキャンプ仕様にしまして、そこで少しずつ始めていこうかなっていう、（キャンプが）新しく始めたいことの一つですね。
RYOJI：何でも思いついた時に、やることが一番だと思うんですよね。筋トレもそうですし、キャンプもそうだしね。結局その積み重ねが人生になって、こうやってまた20年後に再会できたりすると思うので、まずは第1歩目をね、怖がらずに踏み出すっていうことですかね。
― CMをご覧になるみなさまにメッセージをお願いします。
鈴木＆ケツメイシ：みなさんこんにちは、鈴木えみとケツメイシです。
鈴木：今年も「ベーコンポテトパイ」の季節がやってきました。
ケツメイシ：あの頃から変わらないおいしさの「ベーコンポテトパイ」とともに、どこか懐かしいCMも楽しんでいただけると嬉しいです。
鈴木：春になると戻ってくる「ベーコンポテトパイ」 4月8日から全国のマクドナルドで、ぜひお楽しみください！
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