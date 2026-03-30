Image: Caviar

2026年4月1日、Apple（アップル）は50周年を迎えます。公式サイトにはティムのメッセージもあったりと、今年は色んなことが起こりそうな予感。

して、そんなメモリアルな節目を祝した特別なiPhoneが登場しました！ …ただし、Appleじゃあないところから。

創業者の聖遺物同梱

iPhoneやAirPodsのカスタムメイドなどを手掛けているCaviar（キャビア）が、Apple50周年を記念した特別なiPhone 17 Pro / Maxを販売しています。

Screenshot:ヤマダユウス型

50周年モデルは3種類あるのですが、この真ん中のモデルがスゴイ。

Image: Caviar

「JOBS」と題されたこのモデル。なんとスティーブ・ジョブズが着用していた黒いタートルネックの断片が、背面のAppleロゴに配置されているんです。9台限定販売ということで、あまりにもレリックすぎる…。

Image: Caviar

いわく、証明書によりタートルネックの真正性は確認済みとのこと。ジョブズファン以外へのご利益はさておき、初代iPhoneをオマージュしたシルバーとブラックのツートーンデザインはカッコいいですね。

お値段は、約144万円。はい、もうそういうヤツです。他のブラックやゴールドの限定モデルもカッコいいけど、タートルネック封入は重みが違うなぁ…。

Source: Caviar