約144万円のApple50周年記念iPhone、Appleと関係ないところから登場
2026年4月1日、Apple（アップル）は50周年を迎えます。公式サイトにはティムのメッセージもあったりと、今年は色んなことが起こりそうな予感。
して、そんなメモリアルな節目を祝した特別なiPhoneが登場しました！ …ただし、Appleじゃあないところから。
創業者の聖遺物同梱
iPhoneやAirPodsのカスタムメイドなどを手掛けているCaviar（キャビア）が、Apple50周年を記念した特別なiPhone 17 Pro / Maxを販売しています。
50周年モデルは3種類あるのですが、この真ん中のモデルがスゴイ。
「JOBS」と題されたこのモデル。なんとスティーブ・ジョブズが着用していた黒いタートルネックの断片が、背面のAppleロゴに配置されているんです。9台限定販売ということで、あまりにもレリックすぎる…。
いわく、証明書によりタートルネックの真正性は確認済みとのこと。ジョブズファン以外へのご利益はさておき、初代iPhoneをオマージュしたシルバーとブラックのツートーンデザインはカッコいいですね。
お値段は、約144万円。はい、もうそういうヤツです。他のブラックやゴールドの限定モデルもカッコいいけど、タートルネック封入は重みが違うなぁ…。
Source: Caviar
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