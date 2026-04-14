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知っておきたい米原潜の圧倒的戦力。元海自幹部が語る「ハナから勝ち目はありませんでした」イラン艦撃沈の裏側

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「オオカミ少佐のニュースチャンネル」が「【元海上自衛隊幹部が解説】米原潜・イランフリゲート撃沈【デナ】【シャーロット】【ロサンゼルス級】【モッジ級フリゲート】」を公開した。アメリカの攻撃型原子力潜水艦によるイランフリゲート艦撃沈という事例を題材に、潜水艦の圧倒的な攻撃力と、戦時国際法の観点から事象の裏側を論理的に解説した。



動画の冒頭で、米海軍のロサンゼルス級原潜「シャーロット」が放った長魚雷が、イラン海軍のモッジ級フリゲート「デナ」を数分で沈めたと説明。現代の長魚雷は船体に直撃させるのではなく、真下で爆発させて「バブルジェット」という現象を引き起こし、船を真っ二つにへし折る。話者は、小型のフリゲート艦にとってこの威力はオーバーキルであると指摘した。



続いて、両艦のスペックと対潜戦闘のメカニズムを比較する。イランの「デナ」は長射程の対潜ロケットや哨戒ヘリを持たず、海中から忍び寄る潜水艦の正確な位置を把握する術がない。話者は両者の関係を「戦力差がありすぎるうえに相性も最悪でハナから勝ち目はありませんでした」と表現し、その絶望的な状況を明示した。



さらに動画の後半では、この撃沈事案が「戦時国際法」において合法とされる理由に踏み込む。軍艦は武装の有無に関わらず明確な軍事目標であり、それを排除する行為は国際法の区別原則を満たす正当な軍事利益に当たると説を展開した。また、撃沈後の乗組員救助についても、潜水艦の物理的なスペースの欠如や拿捕されるリスクを挙げ、現実的に救助を行う構造になっていない事実を解説した。



圧倒的な兵器の性能差だけでなく、国際法という厳格なルールに基づく軍事行動の現実を浮き彫りにした本動画。単なる兵器の解説にとどまらず、戦争という極限状態における法律の適用や、潜水艦という特殊な兵器の性質を深く理解できる内容となっている。