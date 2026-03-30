ミスタードーナツ新作、“ぷにゅん食感”＆SNS映えドリンク 「ぷにゅんフングイフルーツティ」2種発売
ミスタードーナツは、台湾発祥のスイーツ「フングイ」を使用した新商品『ぷにゅんフングイフルーツティ』2種を、4月1日から発売する。2024年に登場し好評を博したシリーズが、フルーツを刷新して再登場する。
【写真】ぷにゅんフングイフルーツティ ピーチ＆ドラゴンフルーツ
「フングイ」は、ぷにゅんとした独特の食感が特徴の台湾の伝統菓子で、近年はドリンクのトッピングとしても注目されている。本商品では、フルーツの甘みと香り高い紅茶やジャスミンティと組み合わせることで、味わいと食感のバランスを楽しめる一杯に仕上げている。
ラインアップは2種類。「ぷにゅんフングイフルーツティ ピーチ＆ドラゴンフルーツ」は、アールグレイティをベースに、ライチの爽やかな香りとピーチ、レッドドラゴンフルーツの甘さを重ねた一杯。「ぷにゅんフングイフルーツティ パイン＆マンゴー＆パッションフルーツ」は、ジャスミンティにパインやマンゴー、パッションフルーツのトロピカルな風味を合わせている。
いずれも鮮やかな見た目とぷにゅんとした食感が特徴で、店内はもちろんテイクアウトでも楽しめる商品として展開。価格はテイクアウト572円、イートイン583円となる。販売は全国のミスタードーナツ（一部店舗を除く）で実施する。
【写真】ぷにゅんフングイフルーツティ ピーチ＆ドラゴンフルーツ
「フングイ」は、ぷにゅんとした独特の食感が特徴の台湾の伝統菓子で、近年はドリンクのトッピングとしても注目されている。本商品では、フルーツの甘みと香り高い紅茶やジャスミンティと組み合わせることで、味わいと食感のバランスを楽しめる一杯に仕上げている。
いずれも鮮やかな見た目とぷにゅんとした食感が特徴で、店内はもちろんテイクアウトでも楽しめる商品として展開。価格はテイクアウト572円、イートイン583円となる。販売は全国のミスタードーナツ（一部店舗を除く）で実施する。