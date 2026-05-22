犬と猫計39匹を排せつ物がたまった劣悪な環境で飼育し虐待したとして、警視庁保安課は22日までに、動物愛護法違反の疑いで、東京都品川区の動物愛護団体代表理事丸ノ内留実容疑者（47）＝同区＝を逮捕した。十分に世話ができない「多頭飼育崩壊」が起きたとみて調べる。逮捕容疑は4月27日、排せつ物がたまり、犬や猫の死骸が放置された自宅で犬29匹と猫10匹を飼育し、ほぼ半数が目の病気などにかかっていたのに治療を受けさせ