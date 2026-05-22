転職先で健康保険の加入手続きをしてもすぐに資格確認ができないケースもあります。その空白期間に、急病や家族の病気などでやむを得ず病院へ行かざるを得ないことはあると思います。その場合の対処法と全額自己負担した場合の対応方法について解説します。 資格確認ができるまでの対処法について 資格確認が可能となる前に病院へ行かねばならない場合には、以下の2つの方法があります。 1.健康保険被保