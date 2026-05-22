北朝鮮が韓国を「敵対国家」と規定する中、生涯にわたって体制宣伝の前面に立たされてきた朝鮮戦争（1950年〜53年に休戦）の退役老兵たちが、従来の朝鮮戦争に関する公式史観と現在の対韓国路線が矛盾しているとの趣旨の不満を漏らし、その家族が当局から警告を受けたという。咸鏡南道の消息筋は21日、韓国デイリーNK に対し、「咸興市のある地区の戦争老兵たちが最近、住民らに『韓国がもはや同じ民族ではなく敵対国だというなら