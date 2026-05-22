内閣府の「男女共同参画社会に関する世論調査」によると、現代の日本において「育児や家事は夫婦で分担すべきだ」と考える人は約7割に上ります。しかし、その理想とは裏腹に、家庭内で孤立し、理不尽な負担を強いられている女性がいます。関東地方で暮らすハルナさん（仮名・36歳）も、手取り38万円の夫から「足りないなら君が働け」と突き放され、独身時代の貯金から家計の赤字を補填し続ける日々に絶望しています。その実態に迫