「ドライヴ」や「プッシャー」シリーズなどで知られるニコラス・ウィンディング・レフン監督が、DC作品「バットガール」を手がけたい意向をデッドラインのインタビューで明かした。 【写真】無念のお蔵入り結構イケてたレスリー・グレイスの「バットガール」 俳優・西島秀俊や女優・忽那汐里らも出演する「Her Private Hell」を発表したレフンは、これまで大作路線から距離を置いてき