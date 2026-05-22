ポケカ転売や複数アカウントによる不正利用に、いよいよ本格的な本人確認が導入されるかもしれません。ポケモンカードゲーム公式は5月21日、商品の販売や公式大会などのイベントにおいて、マイナンバーカードを使用した本人確認システムの導入を検討していることを発表しました。一部のオンライン販売やイベントを対象に、8月頃の開始を視野に調整が進められています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■深刻