仁川（インチョン）から大阪へ向かっていた航空機内で、客室乗務員や他の乗客に対して騒動を起こした日本人男性が、激しい非難を浴びている。裸足のまま通路側に足を伸ばし、前の座席を蹴ったうえ、客室乗務員の指示にも従わなかったとの主張が出ており、批判の声が強まっている。21日、あるオンラインコミュニティには「機内で暴れる日本人男性」というタイトルの投稿が掲載された。投稿によると、問題の日本人男性は、仁川発大阪