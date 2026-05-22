歌手のさくらまや（27）が22日、自身のXを更新。祖母が心不全のため死去したと報告した。【写真】「悲しみも後悔もありますが」在りし日の写真とともに祖母の死去を報告したさくらまやさくらは「過日、祖母が、心筋梗塞からの心不全のため永眠いたしました。祖母と2人で取材を受けたこともあり、皆さまには温かい応援をいただいていました」と伝えた。「悲しみも後悔もありますが、時間をかけて受け入れていくしかないことと思