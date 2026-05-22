5月20日、今をときめく超人気女優の初ロマンスが飛び出した――。「女性セブンプラス」が、女優・出口夏希（24）と俳優・伊藤健太郎（28）の熱愛をスクープしたのだ。記事によると、伊藤が元カノとの破局後に、かつて映画で共演した出口にアプローチし、半年ほど前から交際しているという。伊藤の自宅マンションに出入りする出口の姿も写真つきで報じていた。抜群の透明感と高い演技力で、放送中の“月9”『サバ缶、宇宙へ行く』（