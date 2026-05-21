「20歳ぐらいから……」南野陽子が、映画『免許返納!?』の舞台あいさつに登壇し、小学生の頃から憧れていた“船旅”のために続けてきた貯金について明かした。南野陽子○南野陽子、舘ひろしとのデュエットに緊張「え、歌うの?」南野は20日、都内で行われた映画『免許返納!?』(6月19日公開)の舞台あいさつに舘ひろし、西野七瀬、黒川想矢、真矢ミキ、宇崎竜童、河合勇人監督らとともに登壇。同作は、俳優仲間が起こしたバイク事故へ