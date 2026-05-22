オズワルドの伊藤俊介が、本気で「次に付き合いたい」と思っている女性芸人の名前を実名で次々と暴露し、その高すぎる理想にスタジオからツッコミが殺到した。【映像】オズワルド伊藤が付き合いたい女性芸人（写真あり）5月21日に放送されたテレビ朝日系『見取り図じゃん』の人気企画「トークヒットマン」での一幕。この日のスタジオには、見取り図（盛山晋太郎、リリー）、さらば青春の光（森田哲矢、東ブクロ）、ニューヨー