陸上自衛隊は22日、2001年から24年間にわたって無免許で業務用の車両を運転したとして、習志野駐屯地（千葉県船橋市）の第1空挺団に所属する1等陸曹（48）を懲戒免職処分とした。駐屯地によると、01年に免許証が失効したのを隠し、訓練時に隊員や装備品を運ぶため、複数回運転した。毎年部隊が実施する点検の際には免許証のコピーを偽造して提出していた。「部隊に免許が失効したと知られたくなかった」と話している。昨年10月