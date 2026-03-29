シクサーズの“BIG3”が約2カ月ぶりに集結…ポール・ジョージの逆転3Pでホーネッツを撃破、3人で計81得点の猛攻

3月29日（現地時間28日）、フィラデルフィア・セブンティシクサーズが敵地スペクトラム・センターでシャーロット・ホーネッツと対戦した。







シクサーズは、1月末以来欠けていたジョエル・エンビード、タイリース・マクシー、ポール・ジョージの“BIG3”が揃ってスターティングラインナップに復帰。VJ・エッジコムとドミニク・バローらも名を連ねた。

試合序盤から互いに点を取り合う展開となり、シクサーズはエンビードがこのクォーターだけで14得点を奪うも、ホーネッツに上回られ25－36と11点ビハインドで第1クォーターを終えた。第2クォーターでは、シクサーズはマクシーとジョージらを中心に得点を重ね、リードを縮め64－69で試合を折り返した。

後半に入っても、両者一歩も譲らぬ展開となり、シクサーズは92－97の5点ビハインドで最終クォーターを迎え、点を取り合う激しい展開となりシーソーゲームが繰り広げられた。







シクサーズは、113－114で迎えた残り時間1分8秒。エンビードが2本目のフリースローを外すもシクサーズボールとなり、ジョージが左コーナーから3ポイントシュートを成功させ、逆転に成功するとリードを守りきり118－114で勝利した。

白星を挙げたシクサーズは、エンビードが29得点6リバウンド2ブロック、ジョージが26得点13リバウンド4スティール1ブロックとダブルダブルを達成し攻守共に活躍。マクシーが26得点7リバウンド8アシスト1ブロックをマークし、3人で合計81得点を叩き出す圧巻のパフォーマンスを披露した。

一方ホーネッツは、ブランドン・ミラーが29得点8リバウンド、ラメロ・ボールが20得点8アシスト、コービー・ホワイトがベンチスタートながらも16得点を記録するも一歩及ばなかった。

なお、シクサーズは31日（現地時間30日）に敵地でマイアミ・ヒートと対戦する。

■試合結果



フィラデルフィア・セブンティシクサーズ 118－114 シャーロット・ホーネッツ



PHI｜25｜39｜28｜26｜＝118



CHA｜36｜33｜28｜17｜＝114

【動画】シクサーズvsホーネッツのハイライト！