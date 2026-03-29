日米首脳会談の夕食会で披露され、波紋を呼んだ高市首相の「踊る写真」。過去に幾度も写真で世論を操ってきたプロパガンダ大国・アメリカが、あえてこの姿を選び世界に晒した背後には、恐るべき外交戦略が隠されていました。トランプ政権が周到に仕掛けた、理由を知るとゾッとする「本当の狙い」とは？（ノンフィクションライター 窪田順生）

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日本のことをバカにしてんの？

アメリカ政府の狙い

「踊る高市首相」が国内外で批判されている。

ご存じない方のために説明しよう。日米首脳会談後の夕食会で、米軍の音楽隊が高市早苗首相が愛してやまないX Japanの『Rusty Nail』を演奏した。それを受けて、両腕を上げて楽しそうに踊ったときの写真のことだ。

あまりのはっちゃけぶりから「AIでつくられたフェイクでは？」という声も上がったほどだが、ホワイトハウス公式ホームページのフォトギャラリーで公開しているものだ。

そんな「踊る高市首相」写真について「トランプに露骨に媚びていて恥ずかしい」「イランで戦争が起きている最中にハメを外しすぎ」などと批判をする人たちがいる。

「台湾有事」発言以降、高市首相を目の敵にしている中国などはもっと辛辣で、香港紙「サウス・チャイナ・モーニング・ポスト」などによれば、中国のSNSで「卑屈の極み」などと嘲笑の的になっているそうだ（クーリエ・ジャポン 3月23日）。

このフォトギャラリーにはイタリアのジョルジャ・メローニ首相がホワイトハウスを訪れたときの写真もおさめられている。だが、そこではトランプ氏と握手を交わし、並んでグーサインをしているだけだ。他の来賓たちのショットを見ても、高市首相の写真がかなり異彩を放っているのは事実だ。

……という話を聞くと「こんな恥ずかしい写真を世界に晒すなんて、アメリカは日本のことをバカにしてんじゃないの？」とうがった見方をする人もいるかもしれないが、実はそうとも言い難い。

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