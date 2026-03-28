【実録】11歳少年による自転車事故に「9500万円」の高額賠償。なぜ自己破産しても逃れられない？
「自転車だから」「子どもがしたことだから大丈夫」という油断が、家族全員の人生を狂わせます。小学生が起こした事故で親が背負った、あまりに重すぎる代償とは……？
『人はこんなことで破産してしまうのか！ 推し活、ペット、不倫、介護、投資……普通の人でもハマる落とし穴』（永峰英太郎著）から一部抜粋し、自転車事故による高額賠償で破産した事例について紹介します。
【画像】自転車のながら運転で赤切符（前科）の可能性も!?
しかし少年は、暗いためか、そのことに気付かない。そしてそのまま時速20〜30キロの速さで正面衝突し、女性は転倒する。頭を地面に強打したため、女性は頭蓋骨骨折などの傷害を負い、意識が戻らない状態となった。
その後、女性側の親族は損害賠償（民事上の責任）を訴える。裁判では、少年の運転が危険な行為であったと主張した。少年の母親に対しても、監督義務を果たしていなかったと訴えた。母親に対する請求額は、約1億円だった。
民法714条には、加害者に責任能力がないケースでは、本人に賠償責任はなく、代わりに、監督義務者である親が賠償責任を負うことになるとある。責任能力の有無は年齢だけでなく、行為の意味や危険性を理解できたなど、状況によって個別に判断される。一般的には、小学生（特に低〜中学年）は責任能力がないとされることが多い。
しかし判決では、母親の主張について認めず、少年は事故当日はヘルメットを着用していなかったことなどから、少年に対しての監督義務が不十分だとして、母親に9500万円超の賠償を命じた。
なぜ、これほどまで高額な賠償金となったのか。
この賠償金には、治療費と意識不明の後遺症に対する慰謝料、逸失利益、将来の介護費用などが含まれている。特に今回は、状態が重いため、金額が高額となったのだ。
しかし自転車事故には、こうした被害者救済のための自賠責保険が存在していない。2024年10月から、自治体によっては自転車の利用者に損害賠償保険への加入が義務付けられるようになったが、当時は義務ではなかったし、今現在も、未加入でも罰則はない。
こうした未成年による自転車事故により、高額の賠償金の支払いを命じられたケースは、ほかにも多くある。
男子高校生が信号無視で速い速度で交差点に進入し、青信号で横断歩道を歩いていた女性と衝突。女性は11日後に死亡した。賠償金額は約5400万円である。
2024年12月8日には、東京都三鷹市で、女子高校生が乗った自転車が85歳の男性にぶつかり、死亡させる事故が起こっている。女子高校生は「寒くて下を向いたらぶつかってしまった」と話している。おそらくこの高校生の家族も、多額の賠償金の支払いを命じられることになるだろう。
では、賠償金が高すぎて支払うことができない場合は、自己破産すれば、その責務から逃れられるのかといえば、そうとは言い切れない。交通事故で故意に相手に身体的・精神的な損害を与えた場合は、免責されないのだ。
被害者の一生を台無しにした罰は、加害者の家族に一生つきまとうのである。
自転車といえども、相当な速度が出る。そのため、死亡事故や大きな障害の残る事故につながることは大いにあり得ると認識しておきたい。
2024年11月の道路交通法の改正により、自転車の罰則が強化された。そのため、まずは大人自身が自転車に乗ったら安全運転を徹底し、子どもの見本になることが大切だといえる。そして、子どもに対して、自転車を乗る際のルールをしっかり伝えていくことも忘れてはならない。
また、前述の法改正により、多くの自治体で「自転車損害賠償責任保険等」への加入が義務化された。あくまで努力義務で罰則はないが、万が一に備え、加入を検討すべきではないだろうか。
・相手に大きな障害が残れば、賠償金は1億円にも
・保険に加入し、万が一に備えるべし！
永峰 英太郎（ながみね・えいたろう）プロフィール
1969年、東京生まれ。明治大学政治経済学部卒業。業界紙記者、夕刊紙記者、出版社勤務を経て、フリー。企業ルポ、人物ルポなどを得意とする。主な著書に『日本の職人技』『「農業」という生き方』（アスキー新書）、『カメラど素人が、プロのカメラマンに撮影のテクニックを教わってきました。』（技術評論社）などがある。
(文:永峰 英太郎)
『人はこんなことで破産してしまうのか！ 推し活、ペット、不倫、介護、投資……普通の人でもハマる落とし穴』（永峰英太郎著）から一部抜粋し、自転車事故による高額賠償で破産した事例について紹介します。
【画像】自転車のながら運転で赤切符（前科）の可能性も!?
自転車に乗った少年が62歳女性と衝突2008年9月の夜、マウンテンバイクに乗った学校帰りの11歳の少年は、住宅街にある下り坂を勢いよく走っていた。車道と歩道の区別のない道で、少年の前方からは62歳の女性が散歩をしていて坂を上がってきていた。
その後、女性側の親族は損害賠償（民事上の責任）を訴える。裁判では、少年の運転が危険な行為であったと主張した。少年の母親に対しても、監督義務を果たしていなかったと訴えた。母親に対する請求額は、約1億円だった。
民法714条には、加害者に責任能力がないケースでは、本人に賠償責任はなく、代わりに、監督義務者である親が賠償責任を負うことになるとある。責任能力の有無は年齢だけでなく、行為の意味や危険性を理解できたなど、状況によって個別に判断される。一般的には、小学生（特に低〜中学年）は責任能力がないとされることが多い。
母親に命じられた高額賠償1億円を請求された母親は、少年にライトの点灯などを指導し、ヘルメットの着用を促し、十分に監督責任を果たしていたと主張した。さらに、少年の運転は適切だったと訴えた。
しかし判決では、母親の主張について認めず、少年は事故当日はヘルメットを着用していなかったことなどから、少年に対しての監督義務が不十分だとして、母親に9500万円超の賠償を命じた。
なぜ、これほどまで高額な賠償金となったのか。
この賠償金には、治療費と意識不明の後遺症に対する慰謝料、逸失利益、将来の介護費用などが含まれている。特に今回は、状態が重いため、金額が高額となったのだ。
破産しても逃れられぬ負債自動車の場合であれば、こうした賠償金を一個人が背負うことは少ない。事故に備えた「自賠責保険」があるからだ。後遺障害への補償金は、障害の等級に応じて75万円から4000万円までの間の額が支払われる。民間の自動車保険への加入者も多く、対人賠償は「無制限」といったケースも少なくない。
しかし自転車事故には、こうした被害者救済のための自賠責保険が存在していない。2024年10月から、自治体によっては自転車の利用者に損害賠償保険への加入が義務付けられるようになったが、当時は義務ではなかったし、今現在も、未加入でも罰則はない。
こうした未成年による自転車事故により、高額の賠償金の支払いを命じられたケースは、ほかにも多くある。
男子高校生が信号無視で速い速度で交差点に進入し、青信号で横断歩道を歩いていた女性と衝突。女性は11日後に死亡した。賠償金額は約5400万円である。
2024年12月8日には、東京都三鷹市で、女子高校生が乗った自転車が85歳の男性にぶつかり、死亡させる事故が起こっている。女子高校生は「寒くて下を向いたらぶつかってしまった」と話している。おそらくこの高校生の家族も、多額の賠償金の支払いを命じられることになるだろう。
では、賠償金が高すぎて支払うことができない場合は、自己破産すれば、その責務から逃れられるのかといえば、そうとは言い切れない。交通事故で故意に相手に身体的・精神的な損害を与えた場合は、免責されないのだ。
被害者の一生を台無しにした罰は、加害者の家族に一生つきまとうのである。
破産しないために自転車の運転は、バイクや自動車の運転に比べると、危険度は低いと思いがちだ。
自転車といえども、相当な速度が出る。そのため、死亡事故や大きな障害の残る事故につながることは大いにあり得ると認識しておきたい。
2024年11月の道路交通法の改正により、自転車の罰則が強化された。そのため、まずは大人自身が自転車に乗ったら安全運転を徹底し、子どもの見本になることが大切だといえる。そして、子どもに対して、自転車を乗る際のルールをしっかり伝えていくことも忘れてはならない。
また、前述の法改正により、多くの自治体で「自転車損害賠償責任保険等」への加入が義務化された。あくまで努力義務で罰則はないが、万が一に備え、加入を検討すべきではないだろうか。
ポイント・自転車による死亡事故は珍しくない
・相手に大きな障害が残れば、賠償金は1億円にも
・保険に加入し、万が一に備えるべし！
永峰 英太郎（ながみね・えいたろう）プロフィール
1969年、東京生まれ。明治大学政治経済学部卒業。業界紙記者、夕刊紙記者、出版社勤務を経て、フリー。企業ルポ、人物ルポなどを得意とする。主な著書に『日本の職人技』『「農業」という生き方』（アスキー新書）、『カメラど素人が、プロのカメラマンに撮影のテクニックを教わってきました。』（技術評論社）などがある。
(文:永峰 英太郎)