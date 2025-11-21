バブル崩壊後、自賠責保険の特別会計から一般会計に約1兆1000億円もの繰り入れがおこなわれていた！過去に国が自賠責保険の特別会計から1兆円以上のお金を一般会計に繰り入れ、現在も約5700億円が返還されていないことが問題視されていました。これについて、自民党の小林鷹之政調会長は先日、一括返還を検討していることを明らかにしました。自賠責保険（強制保険）のお金問題解決なるか？【画像】これを見たら保険に入りたい