パナソニック サイクルテックは、16歳以上なら誰でも免許なしで運転できる、特定小型原動機付自転車「MU（エムユー）」を2025年12月から発売すると発表しました。長年培ってきた自転車開発のノウハウを、パナソニックとしては初めてこのカテゴリーに活かすこととなります。発表当日に試乗する機会も得られ、今回はそのインプレッションを交えてご紹介します。 ほぼママチャリにしか見えないスタイルで特定小型原付を実現