2025年4月1日から、法改正により車検の受験期間が拡大されます。その目的は整備現場の負担軽減にあるのですが、実はユーザーにもメリットがあります。月によって100万台以上も違う車検台数新年度が始まる4月は法改正や制度変更が行われるタイミングです。2025年も自動車関連の法改正が控えており、大きなところでは車検の受験期間が見直されます。自動車整備工場のイメージ。2025年４月１日以降、車検証の有効期限の２か月前から