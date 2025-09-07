コスパの良さからカーシェアの利用者が増えている。自動車生活ジャーナリストの加藤久美子さんは「私自身は、帰省時に利用していたカーシェアをやめてマイカーを買った。しかし、日常的に車を運転する人にとってはどちらがお得なのか、カーシェア専門家を取材してみると具体的な数字が返ってきた」という――。筆者撮影山口県下関市内のタイムズカーステーション - 筆者撮影■実家用の軽自動車をわざわざ買ったワケ筆者は山口県下