東京・池袋のポケモンセンターで、女性店員が元交際相手の男に刺され死亡した事件。女性の首には少なくとも5か所以上の刺し傷があったことが分かりました。

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「ポケモンセンターで働くのが夢だった」。その夢をかなえた職場で女性は刺され、亡くなりました。

26日、東京・池袋のサンシャインシティに入る「ポケモンセンター」。警報音のようなものが鳴り響き、近づけないように規制されていました。

中に持ち込まれた物は、AEDでしょうか。時折響く、怒号のような声…

警視庁によりますと、26日午後7時半ごろ、この「ポケモンセンター」の店員・春川萌衣さん（21）が刃物で刺され、殺害される事件がありました。

■「助けて」「逃げて」「ヘルプ」の声

刺したとみられるのは、広川大起容疑者（26）です。広川容疑者もその場で自身の首を刺し、死亡しました。

事件当時・ポケモンセンターにいた人

「奥から棚とか、大きい物が倒れた音がした。何だろうと思ったら、どんどん人がパニック状態で『助けて』とか、『逃げて』とか、『ヘルプ』とか言いながら出てきた。私たちもその流れに沿って逃げた」

事件当時・ポケモンセンターにいた人

「服に血がついている人がいて、その人が制止するような形で黒いTシャツを着た男の人がレジの辺りで暴れているように見えた」

事件当時・向かいの店にいた人

「お店の中に犯人が入っている状態で、しばらくして警察官がたくさん来た。さすまたを2つくらい持っていた」

■カウンター内で“首など複数回刺した”

ポケモンセンターがあるのは、サンシャインシティの2階です。フロアマップを見てみると、店はエスカレーターをのぼってすぐにあり、他の店舗と比べて大きなスペースが使われています。

事件当時・ポケモンセンターにいた人

「（当時）お客さんの数はすごい多かった。ポケモン大好きな日本人とか、家族連れとか、海外の方とかたくさんいた」

国の内外を問わず、大人から子どもまで多くのポケモンファンが訪れる人気の店で起きた事件…

捜査関係者によりますと、広川容疑者はポケモンセンターに入るとまっすぐ春川さんの元へ向かったといいます。

そして、カウンター内へ入り、果物ナイフのような刃物で春川さんの首などを複数回刺したということです。

カウンター内で作業中だった春川さんは、逃げる間もなく襲われたとみられています。

警視庁によりますと、以前、交際をしていた春川さんと広川容疑者。2024年10月に交際が始まり、去年7月に別れたということですが、去年12月…

「別れた元彼がつきまとってくる」。春川さんは、広川容疑者からのストーカー被害を警視庁に相談しました。

春川さんの自宅周辺にいたところ、広川容疑者はストーカー規制法違反の疑いで逮捕されました。警視庁の調べに対し、「復縁したかった」と語ったということです。

今年1月末、ストーカー規制法に基づく禁止命令が出され、広川容疑者は「もう近づきません」と話していたといいます。

警視庁はその後も、春川さんに3回、定期連絡をしていて、最後の連絡は今月12日でした。春川さんは「異常ありません」と話していたものの、およそ2週間後の26日、事件が起きました。

亡くなった春川さんを知る人は…

春川さんを知る人

「とってもいい子でしたよ。すごく礼儀正しい。どこで会っても『こんにちは』と必ず挨拶してくれる。（Q.最近お会いになったのは）おととい。涙が出る…かわいそうで」