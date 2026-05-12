ナガノによるX発マンガ『ちいかわ』とのコラボカフェ「ちいかわレストラン“討伐フェア”ドリンクスタンド」が、5月14日（木）〜6月7日（日）の期間、福岡にある「みのりカフェ福岡パルコ店」で開催される。【写真】さすまた風フォークで討伐が楽しめるサイドメニューも！カフェ詳細■福岡PARCO限定メニューを提供今回、JA全農の直営飲食店舗「みのりカフェ 福岡パルコ店」で開催されるのは、パルコ池袋PARCO店にある常設コ