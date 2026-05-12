漫画『ボボボーボ・ボーボボ』の展示イベント『ボボボーボ・ボーボボ展 DIVE INTO THE BO-BOBO WORLD』が、9月30日〜10月17日に東京・池袋サンシャインシティ 展示ホールD、2027年1月8日〜24日に大阪・ATC ITM棟4F 特設会場にて開催されることが発表された。【画像】鼻毛万能すぎる！カオスな『ボボボーボ・ボーボボ』あわせて、ティザービジュアルも公開。本作の主人公であり、7代目鼻毛真拳伝承者・現キング・オブ・ハジケリ