俳優坂上忍（58）が15日までに更新されたYouTubeチャンネル「ReHacQ−リハック−」に出演。引退する予定の年齢を明かした。今回の配信で坂上は「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）、幻冬舎の編集者箕輪厚介氏とさまざまなトークを展開。その中で坂上は「でも僕、本当に65で“さよなら”したいんで。本当は60（歳）を目標にしてたんですけど…」と告白した。箕輪氏が「“さよなら”って何ですか？表