【RIZIN】ジョリーが会見で一触即発「溝口さんの映画出てそうな顔面だな」BDと揉めたK-1児玉兼慎とMMAマッチ
5月10日開催の『RIZIN.53』（神戸・GLION ARENA KOBE）の対戦カード発表会見が27日に都内ホテルで行われ、ライト級タイトルマッチとして王者イルホム・ノジモフvs.挑戦者ルイス・グスタボなど8試合とオープニングファイト3試合が発表された。昨年の大みそかに初参戦し芦澤竜誠に1ラウンド25秒で一本勝ちしたジョリーも参戦が決定したが、対戦相手の児玉兼慎と一触即発の危険な空気となった。
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K-1で活躍する児玉は今回がMMA初挑戦となるが、先にマイクを握り「MAが初挑戦になるんですけど、ジョリーだったら喧嘩で絶対に負けないから一方的にボコボコにして…」と語ると、ジョリーが「誰やねん、お前！」と何度もツッコミまくる。
児玉が「知らないふりして調子乗ってるんで失神させます」と挑発すると、ジョリーは「アマチュア修斗の選手にも負けるよ、お前。俺はめっちゃ強いで」と上から目線でバッサリ。児玉が「（BreakingDownで）冨澤にヒザを喰らって負けてるだろ」と過去の戦績をイジると、ジョリーは「なにそれ？覚えてない」ととぼけた。
さらにジョリーは「お前、溝口さんの映画出てそうな顔面だな」と口撃すると、児玉は「わかんない、見てないから」とスカしたが、ジョリーも「まぁ、俺も見てないけど」と即答すると、会見に参加した他の選手たちから笑顔も見られた。
児玉は昨年5月のK-1の大会中に、BreakingDownの井原良太郎に水をかけて大騒動を巻き起こした。その点を指摘されると、ジョリーは「K-1ファイターやのに水かけた奴？目立ちたくって？」と初めて気づいたかのように驚き、「その後お前すぐ謝ってなかった？めちゃくちゃダサいやん」と、前哨戦の会見では存在感を発揮した。
最後の写真撮影で並んだ際も、揉み合いになってスタッフが静止するほどの空気に。バチバチの遺恨を残したまま、神戸のリングになだれ込む。
●RIZIN.53対戦カード（3月27日発表）
・ライト級タイトルマッチ
イルホム・ノジモフvs.ルイス・グスタボ
・バンタム級
太田忍vs.金太郎
・バンタム級
ダイキ・ライトイヤーvs.梅野源治
・フェザー級
高木凌vs.リー・カイウェン
・62キロ級
ジョリーvs.児玉兼慎
・フェザー級
中川皓貴 vs. ジェイク・ウィルキンス
・フェザー級
松嶋こよみvs.ライアン・カファロ
・フライ級
飴山聖也vs.平本丈
K-1で活躍する児玉は今回がMMA初挑戦となるが、先にマイクを握り「MAが初挑戦になるんですけど、ジョリーだったら喧嘩で絶対に負けないから一方的にボコボコにして…」と語ると、ジョリーが「誰やねん、お前！」と何度もツッコミまくる。
児玉が「知らないふりして調子乗ってるんで失神させます」と挑発すると、ジョリーは「アマチュア修斗の選手にも負けるよ、お前。俺はめっちゃ強いで」と上から目線でバッサリ。児玉が「（BreakingDownで）冨澤にヒザを喰らって負けてるだろ」と過去の戦績をイジると、ジョリーは「なにそれ？覚えてない」ととぼけた。
さらにジョリーは「お前、溝口さんの映画出てそうな顔面だな」と口撃すると、児玉は「わかんない、見てないから」とスカしたが、ジョリーも「まぁ、俺も見てないけど」と即答すると、会見に参加した他の選手たちから笑顔も見られた。
児玉は昨年5月のK-1の大会中に、BreakingDownの井原良太郎に水をかけて大騒動を巻き起こした。その点を指摘されると、ジョリーは「K-1ファイターやのに水かけた奴？目立ちたくって？」と初めて気づいたかのように驚き、「その後お前すぐ謝ってなかった？めちゃくちゃダサいやん」と、前哨戦の会見では存在感を発揮した。
最後の写真撮影で並んだ際も、揉み合いになってスタッフが静止するほどの空気に。バチバチの遺恨を残したまま、神戸のリングになだれ込む。
●RIZIN.53対戦カード（3月27日発表）
・ライト級タイトルマッチ
イルホム・ノジモフvs.ルイス・グスタボ
・バンタム級
太田忍vs.金太郎
・バンタム級
ダイキ・ライトイヤーvs.梅野源治
・フェザー級
高木凌vs.リー・カイウェン
・62キロ級
ジョリーvs.児玉兼慎
・フェザー級
中川皓貴 vs. ジェイク・ウィルキンス
・フェザー級
松嶋こよみvs.ライアン・カファロ
・フライ級
飴山聖也vs.平本丈