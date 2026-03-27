【渡邉 卓也】発売4日で220万本『ぽこ あ ポケモン』のヒットは必然だった！任天堂が仕掛けた「したたかな戦略」

発売から4日で220万本！Switch2を勢いづけるスマッシュヒット

Nintendo Switch 2（以下、スイッチ2と表記）で3月5日に発売された『ぽこ あ ポケモン』が大ヒットとなっている。

本作は発売後4日間で220万本を突破。パッケージ版は日本のみならず世界各国で完売・品薄が続いており、下落していた任天堂の株価が20%ほど急騰したとニュースになったほどだ。

『ぽこポケ』の主人公は、人間の姿に変身した「メタモン」。ゲーム内で拾える木や石などを材料に道具を作り、ポケモンたちと協力しながら荒れ果てた町を少しずつ住みやすい街へと作り上げていく作品となっている。

スイッチ2の売れ行きは好調で、ポケモン関連タイトルともなれば一定の人気は必然といえる。しかし、任天堂がプレスリリースを出すほどの好調ぶりは、ある"したたかな戦略"が見事にはまった結果ではないだろうか。

▲バトルのない珍しいタイプのポケモン新作『ぽこ あ ポケモン』。主人公はメタモンだ／画像は任天堂公式サイトより

『ぽこポケ』が特に日本国内で支持される理由

前述のように『ぽこ あ ポケモン』はすでに220万本の売り上げを記録しているわけだが、特に注目すべきなのはそのうち国内販売本数が100万本となっているところだ。

ゲーム業界は日本よりも大きな市場が複数あり、北米や欧州は国内の倍以上の規模となる。にもかかわらず、なぜここまで国内支持が高いのかといえば、それは『ぽこ あ ポケモン』を意図的に『どうぶつの森』シリーズに似せているからだろう。

▲ジャンルとしては、自由に世界を作れる「サンドボックス」ものと呼ばれるものになる／画像は任天堂公式サイトより

Nintendo Switchで2020年3月20日に発売された『あつまれ どうぶつの森』は、これまで日本で最も売れたゲームである。国内累計販売本数は1000万本を超えており、トップレベルに人気の高いゲームといえる。

『どうぶつの森』新作までの間を埋めた

ゆえに『どうぶつの森』の新作を心待ちにしている人もたくさんいるのだが、次にスイッチ2でいつ出るかはわからない。

そもそもこのシリーズは約8年スパンと開発期間が長く、『あつまれ どうぶつの森』自体が大きめのアップデートを直近に実施しており、いますぐに新作を出せるような状況ではない。

▲『あつまれ どうぶつの森』は2025年10月末に大きめのアプデを実施している／画像は任天堂公式サイトより

何より、家庭用ゲーム機もソフトも、そのサイクルはかなり長くなっている。Nintendo Switchは2017年の発売から9年近く経過しているが、いまだスイッチ2に完全に移り変わったとは言い難い状況だ。ゲームソフトの開発も大規模化しつつあり、より長期的な視点で捉える必要がある。

それでもユーザーが新しいゲームを求める姿勢は変わらないわけで、当然ながら次の『どうぶつの森』が出るまでにユーザーを楽しませる作品が必要になってくる。

つまり『ぽこ あ ポケモン』は、のんびり遊べるゲームであるうえに、一部のデザインを意図的に『どうぶつの森』に寄せることで、そうしたユーザーの需要を満たす作品としての役割も担っているといえる。

見た目は似ていてもゲームの中身は違う

『ぽこ あ ポケモン』をプレイして驚くのは、アイテム選択画面や会話画面などのデザインはかなり『どうぶつの森』に寄せているのだが、一方で中身としては別物に近いという点にある。ゆったりとスローライフを楽しむ作品かといえば、必ずしもそうとは言い切れない。

本作は、ポケモンのゲームの開発会社であるゲームフリークのみならず、コーエーテクモゲームスのω-Force（オメガフォース）というチームも深く開発に関わっている。

ω-Forceは過去にドラゴンクエストのストーリーに『マインクラフト』のようなクラフト要素を追加した『ドラゴンクエストビルダーズ2 破壊神シドーとからっぽの島』というタイトルを手掛けており、実際のところ『ぽこ あ ポケモン』はそちらのゲームに似ている、といった感想も多い。

▲『ぽこ あ ポケモン』の会話ウィンドウ。明らかに『どうぶつの森』に似ている印象を受ける／画像は任天堂公式サイトより

『どうぶつの森』はリアルタイム連動で一日にできることにかなり制限をつけており、半ば強引にユーザーをスローライフへと誘うのが大きな特徴となっている。

一方で『ぽこ あ ポケモン』はリアルタイム連動こそ導入されているものの、待ち時間が必要な要素はそこまで多くない。それどころか実際にプレイしていると、「このリアルタイム連動の仕組みは本当に必要なのか」と首をかしげたくなるほどだ。また、『どうぶつの森』とは異なり、本作にはストーリーの攻略という明確な目的があるうえ、多くのミッションをこなしていき、ひとまずはエンディングを目指す流れになっている。

それでも『どうぶつの森』を想起させるシステムやデザインによって似たような印象を巧みに植え付けており、その戦略はなかなかしたたかといえる。

そもそも日本で最も売れたゲームともなれば、カジュアルに遊ぶユーザーが大多数を占める。実態がどういうゲームかはあまり重要ではなく、「なんとなく似ている」という印象そのものに価値が生まれるのだ。

・・・・・・

【つづきを読む】『ぽこポケ』ヒットの陰で「Switch2のタイトル不足」は続く…Wii Uの失敗を糧に任天堂が描く勝算

【つづきを読む】『ぽこポケ』ヒットの陰で「Switch2のタイトル不足」は続く…Wii Uの失敗を糧に任天堂が描く勝算