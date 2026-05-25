任天堂のゲーム機、「Nintendo Switch 2」が25日から1万円、値上げされます。任天堂によりますと2025年6月に発売された「Nintendo Switch 2」の価格が日本では1万円値上げされ、5万9980円（税込）になります。背景に半導体メモリの価格の高騰などがあり、会社は「さまざまな市場環境の変化を受け、今後のグローバルでの事業性を検討した結果」としています。「Switch 2」の2026年3月末までの世界累計の販売台数は、2025年12月末時