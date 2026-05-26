【ロンドン共同】サッカーのイングランド・プレミアリーグ、ブライトンは25日、左脚を負傷した三笘薫について、太もも裏の手術を受けて成功したと発表した。ヒュルツェラー監督は「良いニュースは手術が成功し、薫がリハビリの初期段階に入ったことだ。薫は前向きな姿勢を保ち、医療チームとリハビリに取り組み、来季に復帰することに集中している」とコメントした。日本代表の主力だった三笘は9日の試合で左脚を負傷。日本