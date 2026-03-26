タレントの岡田結実（25）が26日、都内でフィットネスジム「エニタイムフィットネス」の「新生活粋トレチャレンジ決意表明イベント」に出席した。2月4日に第1子出産を発表後、初の公の場となった。

イベント後には「産後初イベントということで緊張感はあった」と心境を明かした。子供が生まれ、新たな生活がスタート。「今人として1から学び直している。子供を通して自分が教えてもらうことが多すぎて人として心機一転、私って狭い視野でものを見ていたんだなと思い知って自分の子供に感謝してます」と新米ママとして学びを得る日々だ。

仕事への向き合い方にも変化があった。「人として生まれ変わっている最中で1から反省することがいっぱいある。テレビの出方でも独身の時は過去の恋バナとかしても何の問題もなかった。今言うと子供に将来どう伝わるのかなと、第三者の目線から見るように最近鍛えていて反省する日々」と子供の存在が自身の中心に。

今後に向けては「改めて人に笑顔を届けられる人って素敵だと思う。タレントとしても母としても皆さんに笑顔を届けて、皆が少しでもデトックスできるような存在になりたいと思います」と抱負を話した。