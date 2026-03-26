俳優のオーランド・ブルーム(49)とモデルのルイーザ・レメルとの交際説が浮上している。英紙ザ・サンによると、2025年にオーランドが歌手ケイティ・ペリーと破局して以降、2人は数カ月にわたり静かに関係を深めてきたという。



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関係者の話では、オーランドはロサンゼルス、ルイーザはニューヨークを拠点としており、頻繁に会うことは難しいものの、常に連絡を取り合っているという。オーランドが愛犬を同行させて滞在するなど、親しい時間を過ごしている様子も伝えられている。



2人は2月、米カリフォルニア州サンタクララで行われたスーパーボウル後に腕を組んで姿を見せ、交際のうわさが広がった。ルイーザはカルバン・クラインやメイベリン、YSLビューティーなどの仕事で知られ、心理学の学位も持つという。



オーランドとケイティは25年7月、6年間の婚約を解消したことを公表。5歳の娘デイジーちゃんの共同養育に専念すると発表していた。なお、ケイティは昨年12月、カナダ元首相のジャスティン・トルドー氏との熱愛を2ショットで自ら公表している。



（BANG Media International／よろず～ニュース）