志尊淳・神尾楓珠ら「キングダム 魂の決戦」秦軍の中枢を担う新キャスト7人解禁 特報映像も公開
【モデルプレス＝2026/03/26】俳優の志尊淳、神尾楓珠らが、映画「キングダム 魂の決戦」（7月17日公開）に出演することが決定。あわせて、特報映像が解禁された。
【写真】山崎賢人、志尊淳・神尾楓珠らと鮮烈な戦い「キングダム」最新作特報映像
時は紀元前、中国春秋戦国時代を舞台に、天下の大将軍になるという夢を抱く戦災孤児の少年・信（山崎賢人※「崎」は正式には「たつさき」）と、中華統一を目指す若き王・嬴政（吉沢亮）を壮大なスケールで描く漫画「キングダム」（原泰久／集英社）。2006年1月より「週刊ヤングジャンプ」にて連載を開始し、現在までに単行本は78巻まで刊行され、累計発行部数が、集英社青年マンガ史上初となる1億2千万部（2026年3月時点）を突破した。その人気はとどまるところを知らず、映画化されたシリーズは、2019年公開『キングダム』、2022年公開『キングダム2 遥かなる大地へ』、2023年公開『キングダム 運命の炎』、そして2024年公開『キングダム 大将軍の帰還』の4作品でシリーズ累計動員1,734万人、興行収入245億円を突破。国内の数々の映画賞を受賞するなど、“伝説”ともいえる快進撃を続け、令和を代表する国民的ヒットシリーズとなった映画『キングダム』が、原作連載20周年を迎える記念すべき年に、いよいよ再始動する。
最新作『キングダム 魂の決戦』が7月17日に公開。最新作では、原作屈指の人気エピソードである「合従軍（がっしょうぐん）編」が描かれ、秦国に絶体絶命の危機が襲来。秦以外の全ての国（楚・趙・魏・韓・燕・斉）が打倒秦を掲げて手を結び、「秦 vs 六国」というシリーズ最大規模のスケールで秦の国家存亡を懸けた大攻防戦が繰り広げられる。前作に引き続き、秦国で天下の大将軍を目指す主人公・信（しん）役の山崎、中華統一に挑む若き秦国王・嬴政（えいせい）役の吉、軍師を志す河了貂（かりょうてん）役の橋本環奈、豪胆無比な秦国の将軍・麃公（ひょうこう）役の豊川悦司ら、『キングダム』シリーズを牽引してきた豪華キャスト陣が続投し、佐藤信介が引き続き監督を務める。
そして、秦を未曾有の危機へと追い込む“合従軍”を率いるのは謎多き軍師・李牧（りぼく／小栗旬）。さらに、“復讐の化身”とも言うべき狂気の猛将・万極（まんごく／山田裕貴）が今作でも登場。様々な思惑が交錯する戦乱の中、中華統一という大義を胸に、大将軍への道を突き進む信が、秦の国家存亡を懸けて挑む“魂の決戦”が繰り広げられる。
先日、特報映像・ティザービジュアルが解禁されると、SNSでは「タイトルからもう胸アツ」「ついにここまで来たか」「新章、どんな熱い戦いが待ってるんだ！」など、続編への期待の声が上がると同時に、新たに登場する重要人物たちと思われる数名の姿も映りこんでいることから、「この後ろ姿は誰？！」「新キャストが気になりすぎる」と話題を呼んだ。そんな秦国の危機に立ち向かう7人の精鋭がついに一挙解禁された。
今回解禁されたのは、迫り来る未曾有の危機に立ち向かう秦軍の中枢を担う7人の人物たち。主人公・信と同じく大将軍を志す若き将として登場するのが、蒙恬（もうてん）と王賁（おうほん）。蒙恬は、父に蒙武（もうぶ／平山祐介）を持つ名門の出身。頭脳明晰で軍略にも長け、戦場では常に冷静に状況を見極める知将・蒙恬を志尊が演じる。志尊は役に臨むにあたり、「原作の世界観を崩さずに蒙恬を演じたいと思い、仕草一つ、目線一つに意識を向け、現場で何を求められても出せるよう自分の中にいくつも引き出しを用意して臨みました。同い年の（山崎）賢人が人生を背負って向き合い、作り上げてきたものに、恩着せがましいですが少しでも力になれたらいいなと思いました」と、役への並々ならぬ覚悟と、約7年ぶりの共演となる山崎への想いを語る。
一方の王賁は、かつて六大将軍として名を轟かせた王騎（おうき／大沢たかお）と同じ王一族の宗家嫡男。真面目な努力家で冷静沈着な判断力を持つ一方、槍術に秀で、誰にも負けない強い闘志を秘めた王賁を神尾が演じる。神尾は「チャンスがあれば出演したいと思っていたので、王賁という役で参加できて嬉しかったです。王一族としての気品を持ちながらも、どこで彼のもつ熱さを出すかを大切に演じました。槍のアクションには苦戦しましたが、体の中心から槍の先まで力を伝えることを意識して相当練習しました」と本作ならではの本格アクションへの手応えを明かす。2人は信にとってはライバルとも言える存在であり、今後の物語において信が幾多の試練を乗り越え、大将軍という夢へと突き進むうえで重要な役割を担う。
さらに、自国存亡の危機に際して召喚される秦国屈指の将たちも明らかに。元・野盗の頭領という異色の経歴を持ち、ならず者揃いの軍勢を率いる将軍・桓騎（かんき）に坂口。坂口は「クランクインまで桓騎について徹底的にリサーチをし、同時に乗馬、殺陣、筋トレとトレーニングを続けました。こんなに長い期間一つの役と向き合うのは初めての経験でしたが、良い意味での緊張感が自分の生活をも変えてくれました。初日に甲冑を身にまとい、桓騎になった感覚は今でも鮮明に覚えているくらい最高の瞬間でした。漫画から飛び出して現実に戦ってるような不思議な感覚になりました」と徹底した役作りで桓騎に臨んだことを明かす。底知れない才覚と人を惹きつけるカリスマ性を併せ持ち、常識外れの大胆不敵な戦術で敵を翻弄する桓騎が秦国の危機にどのような一手を打つのかにも注目だ。
王賁の父で名門・王一族の現当主であり「負ける戦は決してしない」と公言する冷徹な武将・王翦（おうせん）には谷田歩。築城戦の戦術をも操る武将で、数々の戦功を挙げてきた一方、危険な野心を秘めた人物としても噂される存在だ。「白老」の愛称でその名を知られる大将軍・蒙驁（もうごう）を演じるのは坂東彌十郎。蒙武の父であり、蒙恬・蒙毅（もうき／萩原利久）の祖父にあたる人物。定石を重んじた堅実な戦いを得意とし、確かな実力と人を見る目の鋭さを兼ね備えた将が、秦軍の揺るぎない支柱となります。
そして、50年以上にわたり戦場に立ち続けてきた秦国最古参の武将・張唐（ちょうとう）役には橋本さとし。元・野盗で非道な桓騎を目の敵にするなど頑固な一面を持ちながらも、秦の武人としての矜持を誰よりも強く持つ人物だ。加えて、秦に長く仕える外交官・蔡沢（さいたく）には笹野高史。卓越した交渉術を持つ外交のプロフェッショナルであり、他国との交渉人といえる蔡沢が、絶体絶命の局面において窮地を脱する鍵を握ります。武将とは異なる知略と駆け引きで、この事態をどのように打開していくのか。
今回到着した特報映像【秦軍 ver.】には、早くも初公開となる本編映像が収められており、信、蒙恬、王賁らが戦場で熾烈な戦いを繰り広げるアクションシーンに加え、秦国の武将たちが王宮に召集され、緊迫した空気の中、国の命運を懸けて一堂に会する重厚な一幕も。新たに解禁された7人のみならず、騰（とう／要潤）、蒙武、麃公など、これまでも幾多の戦場で秦国を守ってきた将軍たちや、軍総司令の昌平君（しょうへいくん／玉木宏）、文官たちも姿を見せ、武と知の両面から国を支える秦軍の全戦力が集結。迫り来る危機の大きさを感じさせるとともに、秦国の命運を託された彼らの活躍に期待が高まる。前作からの豪華キャストも続投し、新旧魅力溢れる猛者たちが一堂に集い、想像を超える熱量と興奮を携えてスクリーンを席巻する。（modelpress編集部）
映画のみ拝見している状態でお話をいただいたので、まずは自分の役を知るために原作を読んでみると本当に面白くて、蒙恬という役もとても人気。だからこそ責任感を持たねばならないと悩みましたが、それでも演じてみたいという気持ちが上回り、できる限りの準備をして全力を尽くそうという思いで参加しました。原作の世界観を崩さずに、蒙恬のキャラクターを演じたいと思い、仕草一つ、目線一つに意識を向け、現場で何を求められても出せるよう、自分の中にいくつも引き出しを用意して臨みました。原作も映画もとても多くの方に支持されている作品ですし、同い年の（山崎）賢人が人生を背負って向き合い、何年もかけて作り上げてきたものに、恩着せがましいですが少しでも力になれたらいいなと思いました。
もともと『キングダム』シリーズは観ていましたし、チャンスがあれば自分も出演したいと思っていたので、王賁という役で参加できると聞いて嬉しかったです。王一族としての気品を持ちながらも、王賁はすごく熱い人物なので、どこでその熱さを出すかを大切に演じました。槍のアクションは難しかったです。自分の体の一部として扱うことに苦戦しましたが、体の中心から槍の先まで力を伝えることを意識して、相当練習しました。貴重な経験をさせていただいたと思っています。撮影はもちろん「戦」なので緊張感のある現場ですが、（山崎）賢人くんの柔らかい人柄にすごくほっとしました。王賁がどう受け取っていただけるのか不安もありますが、僕も観客としてかっこいい王賁をみたいので、それを自分が体現できていたらいいなと思ってます。
最初にお話を頂いた時は、凄いオファーが来たなとびっくりしたのを覚えています。日本で1番の映画シリーズ、それも桓騎というキングダムの中でも唯一無二の人気キャラクターだったので二つ返事で返答はできず、家族や周りの人に相談しました。皆んなから桓騎をやりたい俳優さんはいっぱいいるんでしょ？こんな名誉なことはないよと言われ勇気をもらいました。そしてこの大役にチャレンジする決意をしました。それからクランクインまで桓騎について徹底的にリサーチをし、同時に乗馬、殺陣、筋トレとトレーニングを続けて来ました。こんな長い期間一つの役と向き合うのは初めての経験でしたが、良い意味での緊張感が自分の生活をも変えてくれました。撮影が始まってからは、監督を始めとする現場スタッフの皆さんに支えられ夢のような時間を過ごす事が出来ました。初日にメイクをしてカツラをつけて甲冑を身にまとい、桓騎になった感覚は今でも鮮明に覚えているくらい最高の瞬間でした。フィクションと言えども、本当に漫画から飛び出して現実に戦ってるんだと不思議な感覚になりました。
最後に、迷った時や不安になった時はいつもの心の中でこの言葉を呟いていました。「大丈夫、全部上手くいく」桓騎将軍、ありがとう！
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【写真】山崎賢人、志尊淳・神尾楓珠らと鮮烈な戦い「キングダム」最新作特報映像
◆映画「キングダム 魂の決戦」
時は紀元前、中国春秋戦国時代を舞台に、天下の大将軍になるという夢を抱く戦災孤児の少年・信（山崎賢人※「崎」は正式には「たつさき」）と、中華統一を目指す若き王・嬴政（吉沢亮）を壮大なスケールで描く漫画「キングダム」（原泰久／集英社）。2006年1月より「週刊ヤングジャンプ」にて連載を開始し、現在までに単行本は78巻まで刊行され、累計発行部数が、集英社青年マンガ史上初となる1億2千万部（2026年3月時点）を突破した。その人気はとどまるところを知らず、映画化されたシリーズは、2019年公開『キングダム』、2022年公開『キングダム2 遥かなる大地へ』、2023年公開『キングダム 運命の炎』、そして2024年公開『キングダム 大将軍の帰還』の4作品でシリーズ累計動員1,734万人、興行収入245億円を突破。国内の数々の映画賞を受賞するなど、“伝説”ともいえる快進撃を続け、令和を代表する国民的ヒットシリーズとなった映画『キングダム』が、原作連載20周年を迎える記念すべき年に、いよいよ再始動する。
そして、秦を未曾有の危機へと追い込む“合従軍”を率いるのは謎多き軍師・李牧（りぼく／小栗旬）。さらに、“復讐の化身”とも言うべき狂気の猛将・万極（まんごく／山田裕貴）が今作でも登場。様々な思惑が交錯する戦乱の中、中華統一という大義を胸に、大将軍への道を突き進む信が、秦の国家存亡を懸けて挑む“魂の決戦”が繰り広げられる。
◆志尊淳・神尾楓珠ら、新キャスト7人解禁
先日、特報映像・ティザービジュアルが解禁されると、SNSでは「タイトルからもう胸アツ」「ついにここまで来たか」「新章、どんな熱い戦いが待ってるんだ！」など、続編への期待の声が上がると同時に、新たに登場する重要人物たちと思われる数名の姿も映りこんでいることから、「この後ろ姿は誰？！」「新キャストが気になりすぎる」と話題を呼んだ。そんな秦国の危機に立ち向かう7人の精鋭がついに一挙解禁された。
今回解禁されたのは、迫り来る未曾有の危機に立ち向かう秦軍の中枢を担う7人の人物たち。主人公・信と同じく大将軍を志す若き将として登場するのが、蒙恬（もうてん）と王賁（おうほん）。蒙恬は、父に蒙武（もうぶ／平山祐介）を持つ名門の出身。頭脳明晰で軍略にも長け、戦場では常に冷静に状況を見極める知将・蒙恬を志尊が演じる。志尊は役に臨むにあたり、「原作の世界観を崩さずに蒙恬を演じたいと思い、仕草一つ、目線一つに意識を向け、現場で何を求められても出せるよう自分の中にいくつも引き出しを用意して臨みました。同い年の（山崎）賢人が人生を背負って向き合い、作り上げてきたものに、恩着せがましいですが少しでも力になれたらいいなと思いました」と、役への並々ならぬ覚悟と、約7年ぶりの共演となる山崎への想いを語る。
一方の王賁は、かつて六大将軍として名を轟かせた王騎（おうき／大沢たかお）と同じ王一族の宗家嫡男。真面目な努力家で冷静沈着な判断力を持つ一方、槍術に秀で、誰にも負けない強い闘志を秘めた王賁を神尾が演じる。神尾は「チャンスがあれば出演したいと思っていたので、王賁という役で参加できて嬉しかったです。王一族としての気品を持ちながらも、どこで彼のもつ熱さを出すかを大切に演じました。槍のアクションには苦戦しましたが、体の中心から槍の先まで力を伝えることを意識して相当練習しました」と本作ならではの本格アクションへの手応えを明かす。2人は信にとってはライバルとも言える存在であり、今後の物語において信が幾多の試練を乗り越え、大将軍という夢へと突き進むうえで重要な役割を担う。
さらに、自国存亡の危機に際して召喚される秦国屈指の将たちも明らかに。元・野盗の頭領という異色の経歴を持ち、ならず者揃いの軍勢を率いる将軍・桓騎（かんき）に坂口。坂口は「クランクインまで桓騎について徹底的にリサーチをし、同時に乗馬、殺陣、筋トレとトレーニングを続けました。こんなに長い期間一つの役と向き合うのは初めての経験でしたが、良い意味での緊張感が自分の生活をも変えてくれました。初日に甲冑を身にまとい、桓騎になった感覚は今でも鮮明に覚えているくらい最高の瞬間でした。漫画から飛び出して現実に戦ってるような不思議な感覚になりました」と徹底した役作りで桓騎に臨んだことを明かす。底知れない才覚と人を惹きつけるカリスマ性を併せ持ち、常識外れの大胆不敵な戦術で敵を翻弄する桓騎が秦国の危機にどのような一手を打つのかにも注目だ。
王賁の父で名門・王一族の現当主であり「負ける戦は決してしない」と公言する冷徹な武将・王翦（おうせん）には谷田歩。築城戦の戦術をも操る武将で、数々の戦功を挙げてきた一方、危険な野心を秘めた人物としても噂される存在だ。「白老」の愛称でその名を知られる大将軍・蒙驁（もうごう）を演じるのは坂東彌十郎。蒙武の父であり、蒙恬・蒙毅（もうき／萩原利久）の祖父にあたる人物。定石を重んじた堅実な戦いを得意とし、確かな実力と人を見る目の鋭さを兼ね備えた将が、秦軍の揺るぎない支柱となります。
そして、50年以上にわたり戦場に立ち続けてきた秦国最古参の武将・張唐（ちょうとう）役には橋本さとし。元・野盗で非道な桓騎を目の敵にするなど頑固な一面を持ちながらも、秦の武人としての矜持を誰よりも強く持つ人物だ。加えて、秦に長く仕える外交官・蔡沢（さいたく）には笹野高史。卓越した交渉術を持つ外交のプロフェッショナルであり、他国との交渉人といえる蔡沢が、絶体絶命の局面において窮地を脱する鍵を握ります。武将とは異なる知略と駆け引きで、この事態をどのように打開していくのか。
◆「キングダム 魂の決戦」特報映像公開
今回到着した特報映像【秦軍 ver.】には、早くも初公開となる本編映像が収められており、信、蒙恬、王賁らが戦場で熾烈な戦いを繰り広げるアクションシーンに加え、秦国の武将たちが王宮に召集され、緊迫した空気の中、国の命運を懸けて一堂に会する重厚な一幕も。新たに解禁された7人のみならず、騰（とう／要潤）、蒙武、麃公など、これまでも幾多の戦場で秦国を守ってきた将軍たちや、軍総司令の昌平君（しょうへいくん／玉木宏）、文官たちも姿を見せ、武と知の両面から国を支える秦軍の全戦力が集結。迫り来る危機の大きさを感じさせるとともに、秦国の命運を託された彼らの活躍に期待が高まる。前作からの豪華キャストも続投し、新旧魅力溢れる猛者たちが一堂に集い、想像を超える熱量と興奮を携えてスクリーンを席巻する。（modelpress編集部）
◆蒙恬（もうてん）役／志尊淳コメント
映画のみ拝見している状態でお話をいただいたので、まずは自分の役を知るために原作を読んでみると本当に面白くて、蒙恬という役もとても人気。だからこそ責任感を持たねばならないと悩みましたが、それでも演じてみたいという気持ちが上回り、できる限りの準備をして全力を尽くそうという思いで参加しました。原作の世界観を崩さずに、蒙恬のキャラクターを演じたいと思い、仕草一つ、目線一つに意識を向け、現場で何を求められても出せるよう、自分の中にいくつも引き出しを用意して臨みました。原作も映画もとても多くの方に支持されている作品ですし、同い年の（山崎）賢人が人生を背負って向き合い、何年もかけて作り上げてきたものに、恩着せがましいですが少しでも力になれたらいいなと思いました。
◆王賁（おうほん）役／神尾楓珠コメント
もともと『キングダム』シリーズは観ていましたし、チャンスがあれば自分も出演したいと思っていたので、王賁という役で参加できると聞いて嬉しかったです。王一族としての気品を持ちながらも、王賁はすごく熱い人物なので、どこでその熱さを出すかを大切に演じました。槍のアクションは難しかったです。自分の体の一部として扱うことに苦戦しましたが、体の中心から槍の先まで力を伝えることを意識して、相当練習しました。貴重な経験をさせていただいたと思っています。撮影はもちろん「戦」なので緊張感のある現場ですが、（山崎）賢人くんの柔らかい人柄にすごくほっとしました。王賁がどう受け取っていただけるのか不安もありますが、僕も観客としてかっこいい王賁をみたいので、それを自分が体現できていたらいいなと思ってます。
◆桓騎（かんき）役／坂口憲二コメント
最初にお話を頂いた時は、凄いオファーが来たなとびっくりしたのを覚えています。日本で1番の映画シリーズ、それも桓騎というキングダムの中でも唯一無二の人気キャラクターだったので二つ返事で返答はできず、家族や周りの人に相談しました。皆んなから桓騎をやりたい俳優さんはいっぱいいるんでしょ？こんな名誉なことはないよと言われ勇気をもらいました。そしてこの大役にチャレンジする決意をしました。それからクランクインまで桓騎について徹底的にリサーチをし、同時に乗馬、殺陣、筋トレとトレーニングを続けて来ました。こんな長い期間一つの役と向き合うのは初めての経験でしたが、良い意味での緊張感が自分の生活をも変えてくれました。撮影が始まってからは、監督を始めとする現場スタッフの皆さんに支えられ夢のような時間を過ごす事が出来ました。初日にメイクをしてカツラをつけて甲冑を身にまとい、桓騎になった感覚は今でも鮮明に覚えているくらい最高の瞬間でした。フィクションと言えども、本当に漫画から飛び出して現実に戦ってるんだと不思議な感覚になりました。
最後に、迷った時や不安になった時はいつもの心の中でこの言葉を呟いていました。「大丈夫、全部上手くいく」桓騎将軍、ありがとう！
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