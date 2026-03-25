過去にも「危機一髪、命を落としかねない事故」が

3月16日に沖縄県名護市辺野古沖で、同志社国際高校の生徒ら21人が乗船していた2隻の小型船が転覆し、同校に通う17歳の女子生徒と、「不屈」の船長の金井創さん（71）が亡くなった事故。次々とずさんな運用体制が露見する中、渦中の当事者が初めて重い口を開き、胸の内を吐き出した。

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【写真を見る】スナックで泥酔する姿も 平和丸の船長

船を運用していたヘリ基地反対協議会（以下、反対協）によるずさんな運用体制や、事故後の会見が批判を集めているが、過去にも今回の事故を予知させるような問題があったという。

さる名護市議が明かす。

「漁師が潜水漁をする際には、船からホースを出して漁師に空気を送ります。漁師はホースの先に付いたレギュレーターをくわえて呼吸をするわけです。船から伸びているホースを他の船が巻き込んで、引っ張ると危ない。だから、潜水漁をしている船は目印の旗を立てていて、他の船は近寄らないのが普通です」

転覆した移設抗議船「不屈」の曳航に向け、ダイバーが準備を進めていた

ところが、

「昨年1月、反対協のグラスボートが潜水漁の現場に近づいてしまったのです。その船のプロペラがホースを巻き込んだ。漁師は船に引きずられて海水を飲み込みましたが、たまたまホースの結束部が外れたので、浮上できました。危機一髪、命を落としかねない事故でした」（同）

名護市内のスナックに現れた、平和丸の船長

目下、事故を巡っては、海上保安本部が業務上過失致死傷などの疑いで捜査をしている。とりわけ注目されるのが、女子生徒が乗っていた「平和丸」の船長である。

「40代後半の船長は、本島北部の今帰仁村（なきじんそん）出身。大学卒業後、家業の農家を継いでいましたが、4年前に日本共産党から村議選に出馬したこともある。辺野古での抗議活動には10年ほど前から参加しています」（地元紙記者）

実際、22日に行われた実況見分にも船長は立ち会っていた。このとき、取材陣の呼びかけに応じることはなかった。

その日の夜、彼は思いがけない場所に姿を現した。名護市内のスナックである。店内では、グラスを手にカウンターに突っ伏して、かなり酔いが回っているかに見える。かと思えば、顔を上げて冗談を飛ばしてもみせる。彼はいま、何を考えているのだろうか。

「死人を起こして聞いた方がいいよ」

店を後にした船長を直撃すると、

「やめとけって。俺は飲んでるんだから」

そう声を荒らげる。続けて記者が質問を重ねると、“つらいから飲んだんだ”という船長は、次のように怒声で応じた。

――なぜ波浪注意報が出ていたのに出航したのですか？

「ずっと波浪注意報は出てるんだよ。3カ月ずっと出てる。これ、出したらダメなわけ？ 穏やかだし。俺が決めたんじゃないよ」

――金井船長が決めたのですか？

「うん。あの人の判断だから。俺がどうのこうのじゃない。担当はあの人。俺は決める権利ない。（反対協の）海上行動だったら、これはちょっとやばいんじゃないかって一言、言えるかもしれないけど。金井さんの判断」

――会見では反対協の海上チームと言っていましたが？

「だから海上チームと違うって。金井さんから聞いたわけ？ 死人から？ 死人を起こして聞いた方がいいよ。金井さんを起こして聞いた方がいいよ」

――ではあの会見は何だったのですか？

「あれが間違ってたんだよ。早過ぎだろ。じゃあ、何か情報を得ましたか？ 何もしゃべれてないだろ。曖昧じゃない？ 何も言ってないよ」

そして最後に、涙をこぼしてこう声を張り上げたのだった。

「俺はもうあのとき、死のうと思ったんだから。これ以上、お前に話せない。そっとしておいてよ。時期がきたら言うから」

3月26日発売の「週刊新潮」では、平和丸船長が直撃取材に語った内容の「完全版」を掲載する。

「週刊新潮」2026年4月2日号 掲載