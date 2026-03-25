4月11日に開局10周年を迎える「ABEMA（アベマ）」は、開局10周年を記念して11日の午後3時から12日の夜10時にわたり、特別番組「30時間限界突破フェス」を生放送。人気番組の「愛のハイエナ特別編」として「あつまれハイエナの森」が生放送されることが発表された。

本企画では、ネットニュースで話題の人物や炎上して消えた芸能人など、放送ギリギリを攻めた“お騒がせ者”たちがスタジオに生出演。ニューヨークとさらば青春の光が、ネットニュースを賑わせそうなトークを徹底的に引き出していく。

また俳優・山本裕典が生放送中に30時間マラソンに挑戦する。

「愛のハイエナ」の看板企画「山本裕典、ホストになる。」で大きな注目を集めてきた山本が、30時間という長時間の“限界突破マラソン”に挑みながら、リアルタイムで仕事のオファー獲得を目指します。

山本は番組を通じて「とんでもない企画を持ってこられました（笑）。今、着々とマラソンの練習を頑張ってます。どういう形になるか分からないですけど、一人でも多くの人を勇気づけられるような、そんな姿を皆さんに届けられたらなと思っております」と意気込んだ。

さらば青春の光・森田哲矢は、企画内容に驚きながらも「絶対にタバコだけは吸わせてください！」とスタッフに志願した。