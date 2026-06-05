公設第一秘書による“中傷動画”疑惑に揺れる高市早苗首相（65）。週刊文春が新たな“証拠”に関する続報を打つ中、6月4日の衆院予算委員会では、中道改革連合・伊佐進一議員（51）が疑惑に切り込んだ。「発端は4月30日発売の週刊文春。昨年の自民党総裁選と今年2月の衆院選の際に、高市陣営が対立候補の小泉進次郎防衛相（45）や林芳正総務相（65）、そして野党議員を貶めることを目的とした動画の作成を、第三者の男性に依頼して