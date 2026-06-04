半分以上の弁当を廃棄したということです。新潟市にある宅配専門の弁当店で200個の弁当が当日にキャンセルされ、大きな被害を受けています。 様々なおかずが入ったボリューム満点の弁当。客の要望に合わせて弁当を作り配送まで行っています。新潟市の個人経営の宅配弁当店『あっちゃん弁当』。 5月22日ごろ、女性から「会合用のお弁当を注文したい」と100個の弁当の注文が入り、さらにその2日後にも男性から100個