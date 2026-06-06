地方競馬で衝撃光景5日に園田競馬場で開催されたレースで、まさかの珍事が発生した。第10レースのダート1400メートル「ハナショウブ賞」。ゲートが開いたが、4番人気だった4番カマチョクイン（牝6）は直立不動。そのまま競走中止となる事態となった。想定外のハプニングは、競馬ファンの間で大きな注目を集めている。10頭立てのレース。ゲートが開いた瞬間、他の馬たちが一斉に飛び出していく中で、1頭だけがピクリとも動かず