タレントでバイオリニスト高嶋ちさ子（57）が5日放送の、テレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜午後6時50分）の特別番組「＆高嶋ちさ子のザワつく！音楽会合体3時間SP」に出演。夜の六本木でお忍びの長嶋一茂にばったり会ってしまったことを暴露した。高嶋はNHKホールでのコンサートを終えて、打ち上げのため六本木にカラオケに繰り出したところ「なんか知ってる人がいた」と隣の一茂を指さした。一茂は含み笑いを浮かべて無言