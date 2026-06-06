日本テレビ系情報番組「シューイチ」（土曜・午前５時５５分、日曜・午前７時半）が６日に放送された。番組内「シューイチプレミアム」コーナーでは「梅雨でも楽しめる熱海」をテーマに熱海を紹介。現地を巡るロケには同局の辻岡義堂アナウンサー、土曜レギュラーの女優・本仮屋ユイカとお笑いコンビ「ヤーレンズ」の楢原真樹と出井隼之介が参加した。海岸からあいさつでスタートしたロケ。ここで辻岡アナがヤーレンズの２人