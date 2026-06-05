オトナの青春パニック・アドベンチャー『俺たちのアナコンダ』のブルーレイ＋DVD セットが2026年8月26日に発売となる。価格は5,390円。また、同日にレンタルDVDもリリースとなる。ブルーレイ＋DVD セットレンタルDVD『俺たちのアナコンダ』は、名作映画『アナコンダ』をリメイクするはずが、ホンモノの巨大ヘビに遭遇にしてしまうというオトナの青春パニック・アドベンチャー。1997年に公開されたジェニファー・ロペス主演の『アナ