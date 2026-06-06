フィギュアスケート男子で２００６年トリノ五輪金メダルのエフゲニー・プルシェンコ氏（ロシア）の息子・アレクサンドル（１３）の国籍変更を巡り、擁護する声が上がっている。国際スケート連盟（ＩＳＵ）はロシアのウクライナ侵攻を受け、ロシアと同盟国ベラルーシの国際大会出場を禁じている。他国の国籍を取得する選手が相次ぐ中で、アレクサンドルがアゼルバイジャンのスポーツ国籍を５年間取得した。ロシア国内で批判的